Zaparkiral gasilce in plačal zgolj 40 evrov globe

Na Bledu so imeli včeraj kar nekaj intervencij zaradi neurja, ki se je razbesnelo nad skorajda celotno Slovenijo. Dragoceni čas pri izvozu so izgubljali blejski gasilci zaradi avstrijskega državljana, ki je svoje osebno vozilo parkiral tik pred vrata njihove garaže.

Kot so sporočili s Policijske uprave (PU) Kranj, je 66-letni državljan Avstrije s parkiranim osebnim avtomobilom pred garažna vrata PGD Bled na označeno pot, namenjeno intervencijskim vozilom, kjer je to prepovedano, onemogočil gasilcem takojšen izvoz na intervencijo. Ti so ob premiku vozila izgubili dragocenih pet minut.

Policisti so kršitelju na kraju izdali globo, ki jo je plačal v polovičnem znesku 40 evrov. Storil je prekršek po šestem odstavku 65. člena in s tem kršil 18. točko četrtega odstavka 65. člena zakona o pravilih cestnega prometa (ZPrCP). Globa za ta prekršek je 80 evrov. Gasilci PGD Bled so s tehničnimi sredstvi (posebnim vozičkom) osebni avtomobil premaknili in si tako omogočili izvoz na intervencijo.

Takšna dejanja so skrajno neprimerna, nepremišljena in nespametna, pri tem opozarjajo gorenjski policisti. Pri varovanju življenja ljudi in njihovega premoženja je vsaka sekunda pomembna in dragocena. Svetujejo, da vozniki uporabljajo parkirna mesta, ki so za to namenjena, in nikoli ne parkirajo na intervencijske poti oziroma parkirne prostore za invalide.

V torkovem večernem neurju je na cestni turistični vlak na Bledu padlo drevo. Na vlaku so bili poleg voznika štirje odrasli potniki. Nihče ni bil telesno poškodovan, nastala pa je materialna škoda. Gasilci so drevo razžagali in ga odstranili. V tem času je bil ta odsek Ceste svobode za več kot eno uro zaprt za ves promet.