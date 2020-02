Za vsako zasedbo strokovna ocena

Na zadnjem nedeljskem koncertu bo nastopil tudi Perpetuum Jazzile. FOTO: Sasa Huzjak

Ljubljana – Od četrtka do nedelje bo v Zavodu sv. Stanislava jubilejna, petdeseta glasbena revija ljubljanskih zborov. Na osmih koncertih se bo predstavilo 61 moških, ženskih in mešanih pevskih zasedb. Zapelo bo več kot 1300 pevk in pevcev.Revija Ljubljanski zbori je prav posebna glasbena zgodba množice pevcev vseh generacij, ki se srečujejo že petdeset let, prepevajo in izkazujejo predanost petju in glasbi, pravijo v javnem skladu za kulturne dejavnosti. Pevci bodo vsak koncert končali s skupno pesmijo – Odo radosti, posvečeno 250. obletnici rojstva skladateljaRevijo bo strokovno spremljal Damijan Močnik, skladatelj, dirigent in pedagog, ki bo vsaki nastopajoči zasedbi podal tudi strokovno oceno, na podlagi katere bodo zasedbe razvrščene na območno, regijsko ali državno raven.Prvi koncert bo v četrtek ob 19. uri, nastopili bodo mladinski mešani pevski zbor sv. Stanislava, ženski pevski zbor Generacija '57, mešani pevski zbor Vevče, duhovniški oktet Oremus, Vox Medicorum, mešani pevski zbor Antona Foersterja, dekliški zbor sv. Stanislava in komorni zbor Megaron. Na drugem konceru, ki bo v petek ob 19. uri, bodo zapeli moški pevski zbor JP LPP, Partizanski pevski zbor, mešana pevska zbora Cor in Kolinčani, vokalna skupina Bejazzy, ženski pevski zbor Petrol in vokalna skupina Krila.V soboto in nedeljo bodo po trije koncerti. V soboto ob 13. uri bodo nastopili moški pevski zbor Posavje, mešani pevski zbor DCA Ljubljana, ženska pevska zboar Barje in Rožmarin Dravlje, upokojenski pevski zbor Emila Adamiča, mešana pevska zbora Tineta Rožanca in Zora Janče ter vokalna skupina Gallina. Ob 16. uri bodo zapeli mešana pevska zbora dr. Bogdana Derča in Lipa zelenela je, vokalni skupini Aurora in Domen, mešani pevski zbor Plamen, akademski pevski zbor sv. Cecilije in komorni zbor Ave. Ob 19. uri se bodo predstavili moški pevski zbor Barje, ženski pevski zbor Ivana Cankarja, mešani pevski zbor Litostroj, seniorski zbor Glasbene matice, oktet Oktetek in vokalna skupina Ivana Cankarja (DIC, Ljubljana).V nedeljo ob 11. uri bodo nastopili afriško-slovenski pevski zbor Sankofa, moški pevski zbor Bizovik, mešani pevski zbor Biljana, vokalna skupina Bee Geesus, mešani pevski zbor Medis KUD Svoboda Črnuče, mešani pevski zbor KUD Tacen, akademski pevski zbor Alojzija Mava in mešani pevski zbor Ljubljanski madrigalisti. Ob 16. uri se bodo predstavili ženska pevska zbora Svoboda Vižmarje Brod in Medis KUD Svoboda Črnuče, mešana pevska zbora Retro KUD SCT in Pentakord, Arhivox, komorni zbor Vocis Imago in komorni moški pevski zbor Lek.Na zadnjem nedeljskem koncertu ob 19. uri bodo zapeli vokalna skupina Bird Land, oktet Zven KUD Svoboda Črnuče, študentski zbor sv. Stanislava, ženski pevski zbor Rozke Usenik, primorski akademski zbor Vinka Vodopivca, akademski pevski zbor Toneta Tomšiča, komorni zbor Dekor in Perpetuum Jazzile.