Zapira se izvoz na gorenjski avtocesti pri Kranju

Na gorenjski avtocesti se nadaljujejo dela, zaradi katerih je med posameznimi odseki že vzpostavljen spremenjen prometni režim. Voznike pozivajo k previdnosti in doslednemu upoštevanju prometne signalizacije.

Promet je trenutno spremenjen med priključkoma Naklo in Kranj vzhod ter med Brnikom in Vodicami. Po podatkih prometnoinformacijskega centra bo posebna ureditev veljala tudi na priključku Kranj zahod.

Na izvozu Kranj zahod je iz smeri Karavank mogoč le desni zavoj proti Polici, za dostop do Kokrice pa je urejen obvoz skozi krožišče. Iz smeri Ljubljane je mogoč le desni zavoj proti Kokrici, medtem ko je za Naklo predviden obvoz skozi krožišče.

V sredo, 10. junija, naj bi dela na odseku med Brnikom in Vodicami prešla v novo fazo. Promet bo urejen dvosmerno po eni polovici avtoceste, v vsako smer pa bosta na voljo dva zožena prometna pasova. Njuna širina bo znašala tri metre oziroma 2,7 metra.

Dan pozneje, v četrtek, 11. junija, bodo predvidoma ob 9. uri na priključku Kranj zahod zaprli izvoz iz smeri Jesenic in uvoz proti Ljubljani. Obvoz bo urejen prek priključka Naklo. Zapora naj bi trajala do 18. junija.

Zaradi zoženih pasov in spremenjenih prometnih ureditev pristojni voznike opozarjajo na povečano previdnost ter dosledno spremljanje prometne signalizacije na območju del.