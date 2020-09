Zapiranje lokalov bo dodaten udarec za gostince

Ljubljana – Gostinci so zaradi vladnih načrtov, da bo obratovanje gostinskih lokalov s prihodnjim tednom dovoljeno le med 6. in 22. uro, na nogah in opozarjajo, da bo tak ukrep še poslabšal že tako težek položaj v gostinstvu in turizmu; prizadel bo tudi najboljše restavracije. Prizadevajo si, da bi jim vlada možnost obratovanja omogočila vsaj do 24. ure. Kot je znano, vlada med ukrepi za zajezitev širjenja koronavirusa predvideva tudi zaprtje gostinskih lokalov po 22. uri, poleg tega pa naj bi se javne prireditve odslej izvajale brez pogostitev in zakusk. To pa ne bo prizadelo le barov, ampak tudi restavracije. »Za nas je ...