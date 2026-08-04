Zapiranje trgovin obuja ideje o potrošniški zadrugi

Zapiranja poslovalnic Hervisa, Tuša in že lani Mercatorja, o katerih smo poročali, po mnenju ekonomista dr. Mateja Lahovnika kaže na to, da se trgovska panoga spopada s številnimi izzivi in da je mogoče pričakovati velike spremembe. Pri tem postajajo predvsem med slovenskimi dobavitelji in kmetijskimi zadrugami aktualne ideje o vzpostavitvi potrošniške zadruge, ki bi lahko bila solastnica predvsem živilskih trgovin, s čimer bi to panogo vsaj delno lahko vrnili v slovenske roke.

Poročali smo, da je sredi julija veriga športnih trgovin Hervis v Sloveniji do sredine julija zaprla vseh 21 poslovalnic v državi in bo šla v likvidacijo. Določene enote je zaprl tudi tekstilni trgovec Kik. Potem ko je Mercator lani zaprl več kot 40 poslovalnic, je svojo trgovsko mrežo pred kratkim skrčil Tuš.