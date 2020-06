Zaplet na meji: Avstrijcev kljub odprtju meja niso spuščali v Slovenijo

Preberite še reportažo z meje z Italijo: Slovenci naprej, Italijani nazaj

Državljani Avstrije lahko od danes vstopajo v Slovenijo brez omejitev. Tako je vlada odločila včeraj, potem ko je Avstrija odpravila zdravstveni nadzor, a se je nekoliko zapletlo.»Šum v komunikaciji,« je dejal vladni govorec. Namreč: na mostu na mejnem prehodu v Gornji Radgoni so vozila obračala, saj državljanov Avstrije slovenski mejni organi niso spuščali v Slovenijo. Kacin je pojasnil, da je vlada sprejela, da se meja odpre v noči s četrtka na petek, policija pa je dobila obvestilo, da se bo to zgodilo šele s petka na soboto. Zadeve so začeli nemudoma reševati in jih bodo po Kacinovih besedah rešili čim prej, da bodo lahko Avstrijci že danes vstopali v Slovenijo brez omejitev.Na seznamu držav, iz katerih je v Slovenijo mogoče vstopati brez omejitev, sta poleg Avstrije še Hrvaška in Madžarska.Za državljane preostalih držav je po vstopu v Slovenijo obvezna 14-dnevna karantena, razen v primeru 17 izjem. Te med drugim veljajo za tiste, ki imajo v Sloveniji rezervirane prenočitve, lastnike nepremičnin v Sloveniji in tiste, ki pridejo iz zdravstvenih razlogov. Izjeme so tudi delovni migranti, imetniki diplomatskih potnih listov in tisti, ki potujejo čez Slovenijo v drugo državo v istem dnevu.O uvrstitvi Italije na seznam bo vlada odločila na podlagi epidemioloških podatkov, je dejal Kacin in dodal, da so ti v nekaterih predelih sosednje države že zelo spodbudni, še zlasti v deželah Furlaniji-Julijski krajini in Benečiji. Morebitno odločitev o tem bo zunanje ministrstvo javnosti sporočilo v soboto ob obisku italijanskega zunanjega ministrav Sloveniji.