Zapleti pri imenovanju Fajonove za Sahel, postopek naj bi zaustavila Slovenija

Pri imenovanju nekdanje slovenske zunanje ministrice Tanje Fajon na položaj posebne predstavnice EU za regijo Sahel se očitno zapleta. O imenovanju bi morali predstavniki držav članic EU namreč odločati v sredo, vendar je bila točka umaknjena z dnevnega reda. Postopek naj bi po neuradnih informacijah zaustavila Slovenija.

Odbor stalnih predstavnikov držav članic pri EU bi moral glede na javno objavljeni dnevni red v sredo odločati o imenovanju novega posebnega predstavnika unije za regijo Sahel. Vendar je iz dokumenta s četrtkovim datumom razvidno, da je bila ta točka, pri kateri ni bila predvidena razprava, umaknjena z dnevnega reda.

Pri imenovanju Fajonove, ki jo je za položaj predlagala visoka zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas, se je tako očitno zapletlo. Po neuradnih informacijah naj bi postopek ustavila uradna Ljubljana.

STA je danes na svet EU, ki imenuje posebne predstavnike Unije, poslala vprašanje, zakaj je bila zadeva umaknjena z dnevnega reda, a na odgovor še čaka. V zadnjih tednih sicer postopka imenovanja v Bruslju niso želeli komentirati, saj je tajen.

Prav tako STA še čaka odgovor ministrstva za zunanje in evropske zadeve, kamor je poslala vprašanje, ali Slovenija podpira imenovanje nekdanje zunanje ministrice na položaj posebne predstavnice Unije za Sahel ali ne.

EU novega posebnega predstavnika oziroma predstavnico za omenjeno afriško regijo išče, potem ko je nekdanji portugalski zunanji minister João ​Cravinho 1. julija zasedel položaj rektorja univerze College of Europe v belgijskem Bruggeju.

Kot posebni predstavnik je usmerjal prispevek EU k regionalnim in mednarodnim prizadevanjem za trajen mir, varnost in razvoj Sahela. Podlaga za njegovo delo je bila strategija EU za varnost in razvoj regije.