Uroš Lepoša se menda umika s položaja

Ljubljana – Zapletom na Nacionalnem preiskovalnem uradu (NPU) ni videti konca. Potem ko je največ zgražanja povzročilo domnevno politično vpletanje notranjega ministra Aleša Hojsa v delo kriminalistov, nimajo odločevalci na policiji srečne roke niti pri izbiri (všečnega) kadra. Neuradno se v. d. direktorja NPU Uroš Lepoša »takšnih političnih igric« ne gre več in je menda odstopil.



Ali drži, da je Lepoša odstopil oziroma zaprosil za premestitev, smo vprašali tudi na generalno policijsko upravo, od koder odgovore še čakamo.

Brez direktorja s polnimi pooblastili

Vse od razrešitve Darka Muženiča v začetku maja NPU vodi vršilec dolžnosti. Nov razpis za mesto direktorja je še v pripravi, spomnimo pa, da nekdanji v. d. Igor Lamberger kmalu po prevzemu funkcije ni bil več favorit za direktorja, čeprav se je na prejšnji javni natečaj prijavil. Namesto da bi v. d. generalnega direktorja policije Andrej Jurič izbral med njim in Boštjanom Lindavom, nekdanjim šefom uprave kriminalistične policije, je Lepošo nastavil za novega vršilca dolžnosti. Ta pa se, kot rečeno, zdaj umika.



Zakaj vršilec dolžnosti direktorja NPU po nekaj tednih na tej funkciji po naših informacijah ni niti razmišljal, da bi se prijavil na natečaj za mesto direktorja, uradno ni znano, a sodu je menda med drugim izbilo dno kadrovanje, saj se pristojni na vse moči trudijo na mesto pomočnice direktorice nastaviti Petro Grah Lazar. Njenemu imenovanju na sam vrh NPU naj bi bila močno naklonjena SDS oziroma predsednik vlade Janez Janša.

Nadzori in pritiski

Kot je slišati iz krogov NPU, Lepoša ne sprejme niti rednih pritiskov direktorja uprave kriminalistične policije Vojka Urbasa, saj se je menda kar močno zavzel za določene preiskave, za katere je zainteresiran tudi del politike.



Kot smo pred časom že poročali, je NPU v zadnjih mesecih pod stalnim nadzorom in pritiski. Da je NPU trn v peti vodilnim na notranjem ministrstvu s Hojsom na čelu, pove tudi podatek, da je bilo v desetih letih na uradu opravljenih skupno pet nadzorov (trije generalne policijske uprave in dva nadzora direktorata za policijo in druge varnostne naloge MNZ), toliko kot od nastopa sedanje vlade.



Okoliščine pa kažejo na to, da se nadzori opravljajo zato, da bi lahko umaknilo oziroma discipliniralo kriminaliste, ki se ukvarjajo s primeri, povezanimi z vladajočo SDS, oziroma bi pospešili preiskovanje primerov, v katerih so politični nasprotniki.