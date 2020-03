Zaploskajmo v zahvalo!

Medtem ko po Sloveniji razsaja epidemija koronavirusa in je večina Slovencev doma, samih ali v krogu svojih najožjih, je še posebej pomembno, da kljub temu, da smo narazen in ločeni, stopimo skupaj.Obstaja vrsta poklicev, ki se ne morejo ustaviti. Vrsta ljudi, ki v teh dneh in tednih morajo biti v službi, da skrbijo za naše zdravje, naše osnovne potrebe, naše okolje, našo Slovenijo.To so zdravniki, celotno medicinsko osebje in farmacevti. To so trgovci in vsi, ki skrbijo, da police v trgovinah niso prazne. To so policisti, gasilci, novinarji, poštarji, taksisti, negovalci v domovih za starejše, varnostniki, vojaki ...Čas je, da jim izkažemo zaupanje. In čas je, da jim pokažemo hvaležnost.