Zapore Gorenjske in Bohinjske proge: kdaj bodo vozili avtobusi

Obsežna vzdrževalna dela in nadgradnja železniškega vozlišča Jesenice bodo septembra, oktobra in novembra 2026 povzročili več popolnih zapor Gorenjske in Bohinjske proge. Slovenske železnice bodo uvedle nadomestne avtobuse, potnike pa opozarjajo na daljše potovalne čase in spremenjene prestope.

Najdaljša omejitev je predvidena med Lescami, Jesenicami in Beljakom. Proga na relaciji Lesce Bled–Jesenice–Beljak bo zaprta od 25. septembra ob 23. uri do 12. novembra ob 4. uri. Potniki bodo na zaprtem odseku uporabljali nadomestni avtobusni prevoz po prilagojenem voznem redu.

Popolne zapore med Ljubljano in Jesenicami

Zaradi vzdrževalnih del bo železniški promet večkrat povsem ustavljen tudi med Ljubljano in Lescami oziroma Jesenicami, od 26. septembra do 11. oktobra, od 19. do 23. oktobra in od 2. do 6. novembra 2026.

Za mednarodne vlake, ki ustavljajo le na večjih postajah, bodo med popolnimi zaporami vozili avtobusi na relaciji Ljubljana–Kranj–Lesce Bled–Jesenice–Beljak.

V obdobjih med popolnimi zaporami bodo lokalni in mednarodni vlaki s postanki na vseh postajah vozili do postaje Lesce Bled. Potniki bodo tam prestopili na avtobuse proti Jesenicam oziroma Beljaku.

Zaporedne zapore na Bohinjski progi

Omejitve bodo veljale tudi na Bohinjski progi med Jesenicami in Novo Gorico. Med 5. in 13. septembrom bo zapora na progi Jesenice–Bled Jezero, med 14. in 22. septembrom na progi Jesenice–Bohinjska Bistrica, med 23. september in 11. novembrom pa še odsek Jesenice–Vintgar.

Na vseh zaprtih odsekih bo organiziran nadomestni avtobusni prevoz.

Med 26. septembrom in 25. oktobrom bo dodatno vozila povezovalna avtobusna linija Lesce Bled–Bled Jezero. Namenjena bo predvsem ohranjanju povezav med Ljubljano in kraji ob Bohinjski progi.

Potniki iz Nove Gorice proti Ljubljani bodo na avtobus prestopali na postaji Bled Jezero. Potniki iz Ljubljane proti Novi Gorici, Bohinjski Bistrici, Mostu na Soči in drugim krajem pa bodo prestop opravili na postaji Lesce Bled.

Pred odhodom je treba preveriti vozni red

Slovenske železnice opozarjajo, da se lahko zaradi avtobusnih prevozov, cestnega prometa in prestopov potovalni čas podaljša. Potnikom zato priporočajo izbiro zgodnejše povezave.

Aktualne spremembe objavljajo na strani o stanju v prometu in v iskalniku voznega reda. Informacije so vsak dan med 6. in 22. uro dosegljive tudi na brezplačni telefonski številki 080 81 11.