Zapore in zastoji zaradi Blejskega strateškega foruma

Na Bledu bo v ponedeljek in torek potekal 21. Blejski strateški forum, ki se ga bo udeležilo večje število predstavnikov tujih držav, med njimi tudi varovane osebe. Policija zato opozarja, da bo od danes do torka ponekod občasno povečan in oviran promet, posebnega prometnega režima pa v času foruma ne bo.

Zaradi številnih varovanih kolon s policijskim spremstvom bo v ponedeljek in torek občasno povečan promet predvsem v smeri Bleda ob prihodih udeležencev in z Bleda ob njihovih odhodih. Promet bodo na določenih mestih urejali policisti, vzpostavljene bodo tudi kratkotrajne mobilne zapore.

Navodila policije so znana

Policija udeležence v prometu poziva, naj upoštevajo navodila policistov ter svetlobne in zvočne opozorilne znake vozil iz spremstva. Vozniki morajo ob srečanju z varovano kolono ustaviti in se umakniti z vozišča ter ji omogočiti neoviran prehod.

»Na cesti v in zunaj naselja to storijo z ustavitvijo zunaj ceste, na avtocesti pa se pomaknejo na skrajni desni rob desnega pasu. Z vožnjo lahko nadaljujejo takoj, ko mimo njih zapelje zadnje policijsko vozilo, označeno z rdeče-modro svetilko. Taka vozila je tudi prepovedano prehitevati in se jim priključiti. Ob zastoju morajo vozniki vzpostaviti reševalni pas in mimo spustiti tudi vozila za spremstvo,« so sporočili s policije.