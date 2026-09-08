Kaj je vzrok za nesreče zaradi zapornic na Vršiču?

Nova ureditev na Vršiču, s katero naj bi na tej priljubljeni povezavi med Kranjsko Goro in Bovcem vendarle umirili promet, tudi po tem, ko so na začetku meseca odprli parkirišča, povzroča veliko negodovanja. Tako vozniki kot kolesarji poročajo o tem, da zapornice nepredvidljivo delujejo, dokaz za to so navsezadnje že tri nesreče, ki so se zgodile doslej.

Konec prejšnjega tedna sta se v Trenti v zapornico zaletela kolesarja in se poškodovala, dva dneva prej jo je zadel tudi nemški motorist. Pri slednjem so policisti ugotovili, da ni pravočasno opazil zapornice, zato je prepozno začel zavirati in zaradi tega padel.

Vršič je priljubljen pri kolesarjih, a tudi njim zapornice povzročajo preglavice. FOTO: Dejan Javornik

O precej kaotičnem delovanju zapornic, ki jih je Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo odprla prvega septembra, je poročal tudi bralec, ki živi v Kranjski Gori in redno uporablja Vršiško cesto. Kot je opozoril, se ne zaprejo zmeraj, ko gre avto mimo, potem se nepričakovano spustijo. Zaradi tega mu je zapornica skoraj pristala na vetrobranskem steklu avtomobila. »Verjetno se je enako zgodilo s kolesarjema in motoristom,« je sklepal.

Direkcija: Težave, ko vozila vozijo tesno drugo za drugim

Kaj se dogaja, smo preverili na direkciji za infrastrukturo. Pojasnili so, da so zapornice za obdobje od 1. do 15. septembra aktivirali, da bi preverili, ali ustrezno delujejo, in ugotovili morebitne pomanjkljivosti. »Trenutno se zbirajo in pregledujejo vsi podatki ter informacije, povezani z delovanjem zapornic. Na podlagi ugotovitev bodo po potrebi izvedeni ustrezni ukrepi za izboljšanje delovanja sistema v prihodnji turistični sezoni,« so napovedali.

Kot so dodali, se za zdaj kaže, da »sistem deluje in služi svojemu namenu, vendar se pri tem pojavljajo določene težave«. Ena od težav, ki so jih zaznali, je večkratno zaporedno aktiviranje zapornice, ki se zgodi, kadar vozila vozijo tesno drugo za drugim.

»Zapornica se lahko vozilu nemoteno odpre tudi pri hitrosti 30 kilometrov na uro, vendar je neposredno pod njo v vozišču nameščena varnostna induktivna zanka, zaradi katere se zapornica po prehodu vozila ponovno zapre. Uporabniki tega pogosto ne upoštevajo in brez ustrezne varnostne razdalje sledijo vozilu, ki je že prečkalo zapornico.«

Glede kolesarjev pa so pojasnili, da opažajo, da pogosto ne upoštevajo omejitve hitrosti pet kilometrov na uro in ne uporabljajo prehoda ob zapornici, ki je namenjen posebej njim.

Parkiranje na vrhu najvišjega slovenskega cestnega prelaza v letošnji poletni sezoni doslej ni bilo mogoče, saj so se gradbena dela za rekonstrukcijo ceste in ureditev parkirišč, ki bi morala biti končana spomladi, zavlekla. FOTO: Dejan Javornik

Zagotovili so, da bodo vse dogodke, povezane z delovanjem zapornic, podrobno analizirali in poskušali ugotoviti vzroke za težave ter na podlagi tega izvedli ustrezne ukrepe za odpravo pomanjkljivosti.

Parkirišč gotovo ne bo dovolj za vse

Novo prometno ureditev na Vršiču so, kot rečeno, uvedli s 1. septembrom v okviru rekonstrukcije Vršiške ceste. Parkiranje na vrhu najvišjega slovenskega cestnega prelaza letos poleti ni bilo mogoče, saj so se gradbena dela, ki bi morala biti končana spomladi, zavlekla. Čeprav parkiranje na vrhu prelaza že v preteklosti ni bilo dovoljeno, številni obiskovalci prelaza (in teh je bilo v zadnjih sezonah iz leta v leto več) niso upoštevali, zato so morali za red skrbeti redarji in policisti.

Na vrhu prelaza je zdaj 80 mest za osebna vozila, tri za invalide, 24 za motorna kolesa, dve za avtobuse in osem za kratkotrajno ustavljanje osebnih vozil do 15 minut. Parkirišč je v skladu z naravovarstvenimi zahtevami dve tretjini manj, kot jih je bilo pred rekonstrukcijo, in že je jasno, da jih za vse obiskovalce, ki bi se želeli ustaviti na prelazu, ne bo dovolj, je poročala STA.

O tem, ali so zasedena, bo prikazano na prometni signalizaciji pred zapornicami na kranjskogorski in trentarski strani, kar naj bi omogočalo pravočasno izbiro prometnega pasu. Sistem bo sicer prikazoval zasedenost mest na vrhu prelaza, ne pa tu za parkirišča pri zasebnih planinskih kočah. Nekatere rešitev bo tako še treba najti, je za STA pojasnil vodja oddelka za prostor pri Javnem zavodu Triglavski narodni park Aleš Zdešar. »Že zdaj vemo, da sistem ne bo optimalen ali idealen, ampak ne gre obupati, Vršič nujno potrebuje rešitev,« je poudaril.

Ob koncih tedna bodo na območju zapornic in na vrhu prelaza prisotni reditelji, ki bodo voznikom pomagali pri uporabi novega sistema ter sodelovali pri urejanju prometa, obljubljajo na direkciji za infrastrukturo. FOTO: Dejan Javornik

Ob koncih tedna bodo na območju zapornic in na vrhu prelaza prisotni reditelji, ki bodo voznikom pomagali pri uporabi novega sistema ter sodelovali pri urejanju prometa. Kot so poudarili na direkciji, so cilji nove prometne ureditve varnejši in bolj urejen obisk območja, večja pretočnost prometa ter boljše varovanje občutljivega naravnega okolja, zlasti v času turistične sezone.

Do konca leta je sicer parkiranje na Vršiču brezplačno.