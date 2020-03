Zapornike na Dobu vznemiril nov način delitve hrane

V koprskem zaporu ne zavračajo več hrane

V zaporu na Dobu so danes prešli na nov način delitve hrane, da bi s tem zavarovali zdravje zapornikov in zmanjšali možnosti širjenja okužbe s koronavirusom , so povedali na upravi za izvrševanje kazenskih sankcij. »Nekaj posameznikov je res izrazilo svoje osebno nezadovoljstvo, vendar so tudi z njimi stekli pogovori za razumevanje ukrepa,« so pojasnili.Na uredništvo nas je namreč poklical zapornik, ki se je ogorčen pritožil, da z njimi neprimerno ravnajo, zato so zavrnili hrano, ki so jim jo prinesli v celice, in so se razmere v zaporu skrajno zaostrile. Na upravi za izvrševanje kazenskih sankcij so zavrnili takšne navedbe.»Ukrepi, ki jih trenutno sprejemamo, imajo osnovni namen dobrobit zdravja vsakega posameznika tako zaprte osebe kot tudi zaposlenih in nikakor ne želimo zaprtim osebam jemati več, kot je potrebno za ohranjanje zdravja in varnega okolja,« so povedali. Dodali so še, da so tudi razmere v drugih slovenskih zaporih trenutno mirne.Zaporniki v Kopru, ki so pred dobrim tednom zavračali hrano, so s tem prenehali, so nam še zagotovili na upravi. Nezadovoljstvo so sprožile nekatere omejitve njihovih aktivnosti. »Zaradi povečevanja števila pripornikov in zagotavljanja primernega nivoja varnosti so bili v zavodu za prestajanje kazni v Kopru primorani bivanje na prostem organizirati v več skupinah po dnevnem razporedu,« so nadaljevali.​Sprehod v priporu poteka po skupinah na »notranjem sprehajališču«, ki meri 104 kvadratne metre. Pripornikom so v času gibanja na prostem na voljo športni rekviziti, denimo miza za namizni tenis. Telovadnica pa jim je na voljo v popoldanskih urah in na podlagi razporeda.