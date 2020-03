V šmarskem domu upokojencev okuženi že trije zaposleni in šest varovancev

Stanje v Metliki se normalizira, a razmere se lahko v trenutku spremenijo



Zaposlena ni okužena

V Domu upokojencev Šmarje pri Jelšah se je okužba z novim koronavirusom, potem ko so v sredo potrdili prvi primer pri eni od zaposlenih , do danes razširila že na tri zaposlene in šest stanovalcev. Kot je sporočila direktorica doma, imajo še trije stanovalci povišano telesno temperaturo in tudi zanje predvidevajo, da so okuženi.Po besedah direktorice imajo tako oskrbovanci kot zaposleni zaenkrat samo povišano temperaturo in drugih bolezenskih znakov ne kažejo.Sicer pa so v šmarskem domu zaposlene dodatno angažirali za razkuževanje prostorov in vzpostavljajo dodatne izolacijske prostore. Poostreno spremljajo zdravstveno stanje stanovalcev in sproti obveščajo svojce obolelih.Prav tako so po besedah Drimelove v stalnem stiku z občinskim štabom civilne zaščite, zdravstvenim domom, epidemiologom nacionalnega inštituta za javno zdravje, od katerega še čakajo dodatna navodila. Iz šmarskega zdravstvenega doma so domu upokojencev iz svojih sredstev zagotovili nekaj zaščitne opreme, pomoč pa so jim ponudili tudi že nekateri drugi domovi za starostnike po Sloveniji.V Metliki, kjer je bilo eno od prvih žarišč kornavirusa, zadnje tri dni niso imeli nove okužbe. V Zdravstvenem domu, ki je bil od 6. marca zaprt in so zaposleni delali v Črnomlju ali Novem mestu, od danes spet izvajajo nujno medicinsko pomoč, nujne preglede, nujno patronažno službo in reševalne prevoze izključno za paciente, ki ne kažejo znakov akutne okužbe dihal. Še vedno veljajo najstrožji varnosti ukrepi in je strogo prepovedan vstop v ZD Metlika brez predhodne triaže pred ZD Metlika in spremstva zdravstvenega delavca.»To, da tri dni nimamo novega primera okužbe, ni garancija, da ne bi danes ali jutri spet imeli kakšnega,« pravi metliški župan. Ocenjuje, da so bili ob izbruhu nekoliko v prednosti, ker so bile vse okužbe, ki so jih potrdili doslej, iz enega vira. »V petek smo izvedeli za okužbo in v soboto smo odpovedali vse dogodke v občini,« pravi Zevnik in dodaja, da se lahko razmere v trenutku spremenijo.Zreška poslovalnica Mercatorja je ponovno odprta, saj je test pri zaposleni v administraciji pokazal, da ta ni okužena z novim koronavirusom, so sporočili iz omenjene trgovske družbe. Kot so dodali, so vsi ukrepi preklicani, zato se bodo zaposleni lahko vrnili na delo.Zaprtje poslovalnice v Zrečah je zaradi suma na okužbo v sredo popoldne odredil tamkajšnji župan, potem ko je enota nujne medicinske pomoči iz Slovenskih Konjic okoli 14. ure odšla na intervencijo po klicu zaradi bolečin v prsnem košu zaposlene, ki sta jih spremljala rahlo povišana telesna temperatura in kašelj.Reševalci so na kraju posredovanja ob zdravstveni obravnavi izvedli tudi prezračevanje prostorov in razkuževanje okolice, preostalemu osebju pa so dali ustrezna navodila. Pacientko so prepeljali na zdravljenje in hkrati opravili tudi testiranje. Kot je povedal direktor Zdravstvenega doma Slovenske Konjice, je ta zdaj že v domači oskrbi.Po uradnih podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je sicer na območju treh občin Dravinjske doline za zdaj potrjena le ena okužba, in sicer v Vitanju, dva okužena pa so potrdili tudi v konjiškem podjetju Baumüller. Tam so danes ustavili delo, a naj bi se 300 zaposlenih že v četrtek vrnilo na delo. Okužena sicer prihajata iz Kidričevega.Direktor konjiškega zdravstvenega doma je prav tako povedal, da za zdaj pozitivnih testov pri občanih, ki so jih pri njih napotili na vstopno točko v Celju, niso imeli.