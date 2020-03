»Zaposlene v podjetjih morajo zaščititi vodilni in lastniki«

Zagorje – Na pismo delavke iz izlaškega Eti Elektroelementa, ki je pred dvema dnevoma javnost opozorila na »nevzdržne razmere v proizvodnji«, med drugim da delajo v slabo prezračenih prostorih, brez razkužila in zaščitnih mask, se je odzval tudi zagorski županPo številni razgovorih s predstavniki podjetij je moje stališče kot najodgovornejšega v občini, je zapisal, jasno: »Ko pride do vprašanja zdravja ljudi, ni kompromisa. Treba je zagotoviti takšne delovne pogoje, kjer bo zdravje zaposlenih na prvem mestu. Vso odgovornost za zdravje ljudi nosijo vodstva podjetij oziroma njihovih lastnikov.«Kot smo v Delu že poročali, so po omenjenem apelu delavke v Eti Elektroelementu sprejeli dodatne zaščitne ukrepe : začeli so meriti temperaturo zaposlenim, znižali število delavcev v posameznih delovnih prostorih, uvedli dodatno čiščenje in razkuževanje najbolj obremenjenih delovnih prostorov ter omejili gibanje zaposlenih med oddelki znotraj podjetja.