Zaposleni v Hitu: Gostje ne morejo do nas

Govorice o prodaji Hita

Hitovi zapsoleni predlagajo:

- podaljšanje subvencioniranja čakanja na delo za najmanj tri mesece;

- znižanje stopnje davka od posebnih iger na srečo v igralnicah in sicer:

v letu 2020 na 5 odstotkov, v letu 2021 na 10 odstotkov in v letu 2022 na 15 odstotkov;

- znižanje koncesijske dajatve.

»Zaposleni razumemo skrb vlade RS za zdravje državljanov in ga z upoštevanjem varnostno-zdravstvenih ukrepov tudi podpiramo. Za našo družbo predstavljajo največjo težavo predvsem zaprte meje z Italijo in Avstrijo, saj gostje ne morejo do nas,« opozarjajo delavski predstavniki v Hitu. Na vlado so naslovili odprto pismo, saj nimajo nobenega jasnega zagotovila, kako bo z odpiranjem meja, kdaj bodo lahko pričeli s poslovanjem in kaj bo posledično z delovnimi mesti v njihovi družb.Pod piso so se podpisali Hitov svet delavcev, Sindikat SIDS, Sindikat GIT HIT in Sindikat Vrba KNSS-Neodvisnost. »Pojavljajo se tudi govorice o prodaji družbe Hit. Nepremišljene objave in aktivnosti na socialnih omrežjih ustvarjajo nepotrebno škodo in skrbi. Vsem je jasno, da bi prodaja v tem obdobju pomenila le škodo za lastnike, lokalno skupnost in zaposlene,« so prepričani. Predstavniki zaposlenih poudarjajo, da od države nočejo miloščine, temveč le pogoje za premostitev krize in ohranitev delovnih mest.V pismu izpostavljajo, da je dogajanje okoli sprejemanja vladnih ukrepov za pomoč gospodarstvu v času pandemije covid 19 zanje skrb vzbujajoče. Družba Hit, ki je v večinski državni lasti, zaposluje 1700 ljudi. Letno prispeva 44 milijonov evrov davkov in koncesijskih dajatev v državno blagajno. »Poslovanje družbe je povsem izvozno naravnano, saj podjetje posluje skoraj izključno z avstrijskimi in italijanskimi gosti, prav slednji tudi ustvarijo glavnino realizacije. Družba Hit torej davčne obveznosti poravnava v Sloveniji, prihodke družbe pa v skoraj celotnem obsegu ustvarjajo tujci,« navajajo.Glede na to, da na zaprtje meja z Italijo in Avstrijo nimajo nobenega vpliva, so v Hitu popolnoma omejeni glede možnosti vnovičnega zagona poslovanja.Predstavniki Hitovih zaposlenih pojasnjujejo tudi, da vladni ukrepi za pomoč turizmu, kot so na primer vavčerji za letovanja, igralništvu niso v pomoč. Od pristojnih zato pričakujejo, da se za Hit še posebej zavzamejo in preučijo možnosti za nadaljnji obstoj podjetja in ohranitev delovnih mest.