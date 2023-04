Zaposlitve v lekarnah za mlade niso zanimive

V nadaljevanju preberite:

V obdobju, ko se na številnih področjih toži zaradi plač, neurejenosti sistema, se zdi, da gre lekarnam dobro. A tudi pri njih so po besedah prve dame Lekarniške zbornice težave že resne, res pa, kot pravi, niso tako v nebo vpijoče, predvsem pa niso medijsko odmevne, kot so v primerih bolnišnic, urgentnih centrov in predvsem v nedostopnosti do družinskih zdravnikov.

Razmere je primerjala z družinskim okoljem, kjer je več otrok, pa ima eden od njih težave in mu posvečaš več časa. Z drugimi na videz ni nobenih problemov, a se stiske znotraj njih prav tako razvijajo. Če te pravočasno zaznaš in ukrepaš, je škoda minimalna ali je sploh ni, meni Darja Potočnik Benčič, ki se trudi iskati pravočasne rešitve.