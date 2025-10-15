  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Slovenija

    Zaposlovanje invalidov ni idealno, a so primeri dobre prakse

    Rehabilitacija je kompleksen proces in lahko traja tudi do dve leti. V Sloveniji je med brezposelnimi 14 odstotkov invalidov.
    S hudo okvaro vida v Sloveniji živi okrog 10.000 ljudi. FOTO: Marko Feist/Delo
    Galerija
    S hudo okvaro vida v Sloveniji živi okrog 10.000 ljudi. FOTO: Marko Feist/Delo
    Andreja Žibret
    15. 10. 2025 | 11:35
    15. 10. 2025 | 11:50
    7:29
    A+A-

    S hudo okvaro vida pri nas živi približno 10.000 ljudi, v širšem smislu ima resnejše okvare vida od 30.000 do 40.000 prebivalcev. Bela palica je simbol samostojnosti, poguma in dostojanstva slepih in slabovidnih, so ob današnjem mednarodnem dnevu bele palice spomnili pri Zvezi društev slepih in slabovidnih Slovenije (ZDSSS). Strokovnjakinje so na ljubljanski očesni kliniki opozorile, kako pomembna je zaposlitev pri vključevanju ljudi s slepoto in slabovidnostjo v družbo.

    »Vsak od nas se po svoje in skladno s sposobnostmi trudi premagovati ovire in stiske. Zavedamo se, da bo živeti z invalidnostjo vedno naša naloga. Kako zahtevna bo, je odvisno od tega, kako nam družba pri tem pride naproti. Želimo in zmoremo biti aktivni člani družbe, dobri sodelavci in prijetni družabniki,« so v ZDSSS zapisali v poslanici.

    Prilagojenih delovnih mest ni

    Razmere za zaposlovanje invalidov niso idealne. V Evropi je zaposlena četrtina slepih in slabovidnih. V Sloveniji je med brezposelnimi 14 odstotkov invalidov. Ljudje s slabovidnostjo in slepoto na trgu dela težko najdejo zaposlitev, prilagojenih delovnih mest ni, treba jih je ustvariti oziroma prilagoditi. Gre za raznoliko skupino ljudi, od tistih, ki so popolnoma brez ostankov vida, do tistih, ki spretno izkoriščajo ostanke vida z določenimi pripomočki.

    S prilagoditvami lahko opravljajo delo računalnikarjev, grafičnih oblikovalcev, medicinskih sester, učiteljev, maserjev itd. V poštev pa ne pridejo delovna mesta, za katera obstajajo jasna zakonska določila in pravilniki o vidnih zahtevah za delo, kot so na primer vozniki, vojaki, policisti in drugi poklici, pri katerih se zahteva dobra koordinacija in gibanje v prostoru, so povedale strokovnjakinje na tiskovni konferenci z naslovom Videti dlje od vida na Očesni kliniki v Ljubljani.

    Želimo si in zmoremo biti aktivni člani družbe, dobri sodelavci in prijetni družabniki.

    ZDSSS

    Da je to mogoče, je povedala Rosana Lorbek, ki je slabovidna od rojstva in ima ohranjenega približno 20 odstotkov vida. Že enajst let je zaposlena v Knjižnici Lenart kot grafična oblikovalka oziroma oblikovalka multimedije, kjer skrbi tudi za fotografiranje, snemanje in montažo ter za celotno zunanjo podobo knjižnice. Na rehabilitacijo na URI Soča je prišla po približno dveh letih na zavodu za zaposlovanje. Na URI Soča je pridobila oceno zmožnosti in oceno prilagoditve delovnega mesta, medtem ji je delovna terapevtka iskala delodajalca za usposabljanje, in odzvala se je knjižnica. »Delovno mesto imam prilagojeno s programskim povečevalnikom zaslona, brez katerega bi težko delala, stacionarno lupo in manjšo prenosno lupo.«

    Proces celovite rehabilitacije

    »Obravnava oseb z okvaro vida ni končana, ko so izčrpane možnosti klasičnega medicinskega zdravljenja, ampak se nadaljuje v procesu celovite rehabilitacije do ponovnega vključevanja v vsakdanje življenje,« je povedala oftalmologinja dr. Mojca Urbančič, v. d. predstojnice očesne klinike ljubljanskega UKC, kjer so ponosni, da imajo od leta 2018 nacionalni center za celovito rehabilitacijo slepih in slabovidnih, s celostno obravnavo in multidisciplinarnim pristopom.

    Oftalmologinja dr. Nataša Vidovič Valentinčič, ki vodi center, je dodala: »Oseba z izgubo vida ne potrebuje samo medicinske rehabilitacije, nujna je tudi usklajena podpora različnih strok, v našem centru tudi psihologov, specialnih pedagogov, ki se ukvarjajo z izgubami vida, to so tiflapedagogi, specializirane medicinske sestre in socialni delavci. Strokovnjaki iz multidisciplinarnega tima skupaj izdelamo individualni rehabilitacijski načrt.«

    Tiflopedagoginja v NC CRSS Eva Škrlec Velkavrh je poudarila, da so ljudje z okvaro vida zelo različni. Odvisno je, kdaj so izgubili vid, kolikšna je izguba, kako izkoriščajo ostanke vida in katere spretnosti že imajo. Ob tem pa imajo različna pričakovanja in stališča, ali se zmorejo vrniti na delovno mesto oziroma vključiti na trg dela. Klinična psihologinja Urša Muznik je opozorila, da poslabšanje ali izguba vida za človeka predstavlja stres, ki lahko vpliva na duševno zdravje. »To se lahko kaže kot utrujenost in utrudljivost, apatičnost, otožnost, lahko se pojavijo tesnoba in druge čustvene ter razpoloženjske težave, pojavijo se lahko tudi kognitivne težave, torej s pozornostjo in spominom. Ključno je, da posameznika ob spremembah zdravja podpremo v procesu prilagajanja delovnega mesta oziroma pri iskanju druge zaposlitve, kadar je to ustrezna rešitev, v nekaterih primerih pa se pogovarjamo tudi o upokojitvi,« je dejala.

    V širšem smislu ima resnejše okvare vida od 30.000 do 40.000 prebivalcev Slovenije. FOTO: Leon Vidic/Delo
    V širšem smislu ima resnejše okvare vida od 30.000 do 40.000 prebivalcev Slovenije. FOTO: Leon Vidic/Delo

    »Ključna vloga socialne delavke pri iskanju oziroma ohranjanju zaposlitve. Končni uspeh je pogosto povezan z motivacijo posameznika, da ohrani oziroma poišče službo, zato je prav to motiviranje, opolnomočenje posameznikov in pravočasna intervencija, eno izmed osrednjih vodil mojega dela,« je povedala Špela Kovče, socialna delavka v NC CRSS.

    Spodbude delodajalcem

    Dr. Andrea Margan, vodja centra za medicino dela in prometa, KIMDPŠ, je opozorila, da bi bila potrebna boljša in zgodnejša vključenost specialistov medicine dela v sistem načrtovanja celostne rehabilitacije, da lahko zastavijo realne cilje vračanja na delovno mesto. »Specialisti medicine dela namreč najboljše poznamo zahteve na določenem delovnem mestu, poznamo tudi nevarnosti in škodljivosti. Gre za znanja, ki so ključna pri oceni zmožnosti za delo, kar je še posebej pomembno pri slepih in slabovidnih.«

    Smilja Drobnič s Centra za poklicno rehabilitacijo na URI Soča je povedala, da opravljajo rehabilitacijo na treh ravneh, ljudje s slepoto in slabovidnostjo pa se k njim v največjem številu vključujejo v sklopu storitev zaposlitvene rehabilitacije, za kar imajo koncesijo za celotno Slovenijo. Poudarila je, da gre za kompleksen proces in lahko traja tudi do dve leti.

    Aleksandra Kuhar z Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS je pojasnila, da so delodajalci, ki zaposlijo več invalidov od kvote, deležni različnih spodbud, med drugim opustitev plačila obveznega dela prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za invalide nad kvoto in 20 odstotkov minimalne plače za vse invalide nad kvoto. Druge spodbude pa so odvisne od zdravstvenega stanja in potreb delavca invalida.

    Sorodni članki

    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Model za merjenje inkluzivnosti v šolah

    Zemljevid, ki pokaže, kako vključujoča je šola

    V praksi še vedno prevladujejo situacije, v katerih je drugačnost razlog za norčevanje, izločanje in nasilno vedenje.
    Andreja Žibret 23. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Odbor InPlaninec

    Z invalidskimi vozički prvič na ledenik

    Priprave so bile dolgotrajne in zahtevne, zadovoljstvo ob podvigu pa toliko večje.
    Andreja Žibret 6. 8. 2025 | 07:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Skupaj v hribe

    Dokaz, da želje z invalidnostjo ne umrejo

    V odboru inPlaninec letos načrtujejo 76 inkluzijskih pohodov, med njimi znova tudi na Triglav in z manjšo skupino na dva ledenika.
    Andreja Žibret 11. 4. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Prva obeležitev

    Dan inkluzije: »To je duh vključujoče družbe«

    Prvi marec je za dan, katerega glavni namen je uresničevanje poslanstva vključujoče družbe za vse, vlada razglasila 29. novembra lani.
    Andreja Žibret 1. 3. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Serija Slovenske ustvarjalke

    Predstavili bodo priložnostno znamko Minke Skaberne

    Na prvi iz serije je Josipina Urbančič Turnograjska. V prihodnjih letih bodo na znamkah predstavili še Zofko Kveder, Heleno Vurnik in Luizo Pesjak.
    Andreja Žibret 15. 2. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Projekt Youth Impact

    V Evropi je zaposlena četrtina slepih in slabovidnih

    Pomembno je ozaveščanje organizacij, institucij in nacionalnih organov, da vključijo mlade z manj priložnostmi in zmanjšajo predsodke.
    Andreja Žibret 29. 1. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Svetovni dan brajice

    Za slepe in slabovidne je knjiga okno v svet

    Tehnologije ponujajo koristne rešitve, vendar ne morejo v celoti nadomestiti temeljnih veščin branja in pisanja na otip.
    Andreja Žibret 4. 1. 2025 | 07:00
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Generacija+
    Digitalna (ne)vključenost

    Veliko spletišč še vedno ni dostopnih za vse

    Kljub počasnemu napredku so v zadnjih dveh letih v Sloveniji predstavili več kot 20 primerov dobre prakse.
    Andreja Žibret 6. 11. 2024 | 07:00
    Preberite več
    Magazin  |  Generacija+
    Vprašanje in odgovor

    Kako prepoznati simptome okvare rumene pege?

    Odgovarja prof. dr. Polona Jaki Mekjavić, oftalmologinja, Očesna klinika UKC Ljubljana.
    Andreja Žibret 30. 10. 2024 | 06:00
    Preberite več
    Magazin  |  Generacija+
    Zagovornik načela enakosti

    Na avtobus in vlak ne morejo samostojno

    Neustrezno prilagojen javni prevoz je nesprejemljiv z vidika varstva invalidov pred diskriminacijo.
    Andreja Žibret 4. 12. 2023 | 08:00
    Preberite več
    PremiumPhoto
    Magazin  |  Generacija+
    Digitalni svet brez ovir

    Digitalna dostopnost v Sloveniji ni zadovoljiva

    V razvoj spletnih strani, dostopnih za vse, je treba vključiti stroko in uporabnike, da skupaj poiščejo ustrezne rešitve.
    Andreja Žibret 19. 4. 2023 | 10:00
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Generacija+
    Ljudje z oviranostmi

    Kulturna dediščina naj bo dostopna za vse

    Nekoliko so še spregledani gluhoslepi in nevrološko drugačni, ugotavljajo v projektu Accesscult.
    Andreja Žibret 27. 2. 2023 | 09:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Zdravnica

    Umrla je Milena Špela Kristan

    Zdravnica in gornica je v Himalaji zgradila ambulanto.
    13. 10. 2025 | 16:59
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Potovanja
    Kalimnos

    Grški otok, ki se jeseni spremeni v Slovenijo

    Na stotine plezalnih smeri z znamenitimi kapniki in številne plaže, kjer se lahko potopiš v zelenomodro morje.
    Maja Grgič 14. 10. 2025 | 11:05
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Zanimivosti
    Prehlad, gripa, angina

    Alojz Ihan: »Imuno« praški so samo iskanje črno-belih rešitev

    Mnogi ob prehladnih obolenjih posegajo po prehranskih dopolnilih v vrečkah, ki naj bi jih uživali­ le od tri do pet dni.
    Saša Bojc 14. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Šport in duševno zdravje

    Mbappe razume Pogačarja, mama v skrbeh: To me žalosti in skrbi

    Mama Kyliana Mbappeja je spregovorila o stiskah, ki jih doživlja zvezdnik Real Madrida. Vozil se je s peugeotom 206, samo da bi videl, kako je biti normalen.
    Peter Zalokar 14. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Z znanostjo do popolne gladkosti: varno in dolgotrajno odstranjevanje dlačic

    Gladka, negovana koža ni le vprašanje videza, ampak tudi samozavesti. Odstranjevanje neželenih dlačic pomeni nelagodje, veliko stroškov in predvsem izgubo časa.
    Promo Delo 15. 10. 2025 | 12:15
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    RABA ENERGIJE

    »Pri varnosti smo nepopustljivi«

    Vsaka odločitev šteje. Če želimo bivati energetsko varčno in trajnostno, začnemo s prvimi koraki – izbiro pravih rešitev in učinkovito rabo energije.
    Promo Delo 14. 10. 2025 | 10:55
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG

    Kaj lahko pričakujemo v soboto v središču Ljubljane?

    Gibanje, ki ga otroci vzljubijo danes, jih bo spremljalo vse življenje.
    Promo Delo 15. 10. 2025 | 08:47
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    EUROSKILLS

    Slovenska ekipa med najboljšimi v Evropi (video)

    Mladi dokazujejo, da je poklicna odličnost prihodnost Evrope.
    Promo Delo 15. 10. 2025 | 08:15
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika

    Najdražje je, da se politika ne odloči za noben koncept razvoja

    Intervju z ekonomistom Jožetom P. Damijanom o scenarijih slovenske energetske prihodnosti.
    Nejc Gole 11. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Janez Grošelj, Alfi Renewables

    Zaradi razvoja tehnologij raste potencial za obnovljive vire energije

    Prehod na OVE ni nujen samo zaradi okolja, ampak predvsem zaradi ohranjanja konkurenčnosti naše industrije, poudarja Janez Grošelj, direktor Alfi Renewables.
    Marjana Kristan Fazarinc 11. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Stabilnost oskrbe z elektriko

    Sončne elektrarne brez baterij so težava za omrežje

    Po poročilu o najhujšem električnem mrku v dvajsetih letih se je v stroki še okrepil sum, da je Evropa krenila na napačno pot.
    Borut Tavčar 11. 10. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Uporaba plina

    Plin bo z nami še precej let

    Naftni in zemeljski plin bodo sčasoma zamenjali sintetični plini in vodik, priprave že potekajo.
    Borut Tavčar 11. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več

    Več iz teme

    slepi in slabovidniMednarodni dan bele palicezaposlovanjeinvalidiočesna klinikaZveza duštev slepih in slabovidnih Slovenije

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Slovenija
    Vinjete

    Vlada podaljšuje veljavnost vinjet in ukinja vinjete na obalni hitri cesti

    Vlada je predlagala štirimesečno podaljšanje veljavnosti vinjet in odločila, da bo od leta 2026 vožnja po obalni hitri cesti za osebna vozila brez vinjete.
    15. 10. 2025 | 13:02
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Alpsko smučanje

    Ilka Štuhec: To bo moja zadnja sezona, če ...

    Poleg kasnejšega začetka sezone dvakratno svetovno prvakinjo čaka še nastop na olimpijskih igrah v Cortini, ki bo februarja prihodnje leto.
    15. 10. 2025 | 12:44
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Fotografije dneva (15. 10.)

    V uredništvu Dela smo za vas pripravili najbolj zanimive in povedne fotografije iz sveta v zadnjih 24 urah.
    Dejan Mijović 15. 10. 2025 | 12:32
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Slovenija

    Slovenski potni list med osmimi najmočnejšimi na svetu

    Na prvem mestu ostaja singapurski potni list, ki brez predhodno urejenega vizuma omogoča vstop v 193 držav.
    15. 10. 2025 | 12:29
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Judo

    Zveza poziva Celjane, naj iz telovadnice umaknejo Fabjana

    Proti trenerju Marjanu Fabjanu poteka preiskava zaradi domnevnih več primerov fizičnega in psihičnega nasilja ter spolne zlorabe tekmovalk.
    15. 10. 2025 | 12:03
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Fotografije dneva (15. 10.)

    V uredništvu Dela smo za vas pripravili najbolj zanimive in povedne fotografije iz sveta v zadnjih 24 urah.
    Dejan Mijović 15. 10. 2025 | 12:32
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Slovenija

    Slovenski potni list med osmimi najmočnejšimi na svetu

    Na prvem mestu ostaja singapurski potni list, ki brez predhodno urejenega vizuma omogoča vstop v 193 držav.
    15. 10. 2025 | 12:29
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Judo

    Zveza poziva Celjane, naj iz telovadnice umaknejo Fabjana

    Proti trenerju Marjanu Fabjanu poteka preiskava zaradi domnevnih več primerov fizičnega in psihičnega nasilja ter spolne zlorabe tekmovalk.
    15. 10. 2025 | 12:03
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Nagrada

    Do novembra bodo razdelili skupno kar 5000 evrov!

    Še ne uporabljaš aplikacije SuperClub? Zdaj imaš še dodaten izvrsten razlog, da jo preizkusiš!
    Promo Delo 9. 10. 2025 | 09:46
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Inflacija znižuje vrednost vašega denarja – obstaja boljša rešitev

    Inflacija je realnost – v zadnjem desetletju je zmanjšala kupno moč za več kot 30 %. Kako zaščititi svoje prihranke?
    Promo Delo 10. 10. 2025 | 11:56
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Slovenija pred največjo energetsko naložbo stoletja

    Slovenija ima vse pogoje, da postane energetsko neodvisna in zelena: znanje, izkušnje, tehnologijo in ljudi, ki so pripravljeni sodelovati. To je temelj samozavestne prihodnosti, v kateri bo energija ostala zanesljiva in hkrati prijazna do okolja.
    Promo Delo 14. 10. 2025 | 09:46
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Slovenci razkrinkali hekerja v ZDA: preiskava, ki je razkrila globalne sledi (video)

    Na letalu, ki je tokrat poletelo v ZDA, je poleg turistov, poslovnežev in diplomatov sedel Slovenec s posebno nalogo. Ameriški organi pregona so ga povabili na pričanje, saj je imel v rokah ključne podatke o hekerskem napadu, izvedenem prek računalnika v Sloveniji, ki je ciljal na ameriške vladne strežnike.
    Promo Delo 13. 10. 2025 | 09:02
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Končno tudi pri nas: prvi model kitajske znamke Leapmotor

    T03 je prvi model kitajske znamke Leapmotor, ki ima močno podporo enega največjih proizvajalcev vozil na svetu, skupine Stellantis.
    Nina Korinšek 9. 10. 2025 | 11:53
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kje najti prave pohodne čevlje za vsak teren in vse vremenske razmere?

    Izkušeni pohodniki vedo, da se prava kakovost pohodniške obutve pokaže šele na zahtevnih terenih.
    Promo Delo 15. 10. 2025 | 08:12
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Energetika

    Se bomo kmalu ogrevali z vodikom?

    Generalni direktor Plinovodov Marjan Eberlinc je spregovoril o vlogi zemeljskega plina, razogljičenju in razvoju vodikove infrastrukture v Sloveniji.
    Promo Delo 14. 10. 2025 | 15:38
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Podjetništvo

    Podjetniki, pozor! Tu boste dobili celovito podporo na vaši podjetniški poti

    Širok nabor storitev in programov v sistemu SPOT omogoča hitrejše premagovanje poslovnih izzivov in izkoriščanje priložnosti tako doma kot v tujini.
    Promo Delo 13. 10. 2025 | 15:51
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    NASVET

    Globalno gospodarstvo vstopa v novo obdobje

    Evropski kreditni prostor se spreminja: bančni delež pri posojilih hitro pada, prostor pa zasedajo agilni skladi zasebnega dolga.
    Promo Delo 13. 10. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Smo v Sloveniji dovolj digitalno neodvisni?

    Kot strateški partner tako utrjuje vlogo ključnega akterja digitalne preobrazbe in aktivno sodeluje pri krepitvi digitalne neodvisnosti države.
    Promo Delo 10. 10. 2025 | 13:59
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    MimoFest – nepozaben dogodek v trgovini Mimovrste=)

    V soboto, 18. oktobra, bo v mimovrste=) trgovini Ljubljana - BTC pravi praznik zabave, nakupov in presenečenj – MimoFest!
    Promo Delo 13. 10. 2025 | 08:55
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Tisočletne vode ne čakajo – je spodnja Sava pripravljena?

    Podnebne spremembe prinašajo vse bolj skrajne vremenske pojave – od suš do silovitih nalivov. Poplave, ki so nekoč veljale za izjemne dogodke, postajajo vse pogostejše, zlasti v nižinskih območjih ob večjih rekah.
    Promo Delo 14. 10. 2025 | 10:06
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Energetika 2025: zadnji dnevi za prijavo na ključni energetski dogodek leta!

    Pridružite se vodilnim odločevalcem, ki bodo 22. oktobra razpravljali o prihodnosti slovenske energetike. Čas za prijavo se izteka – zagotovite si mesto zdaj.
    Promo Delo 13. 10. 2025 | 09:59
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Slovenske železnice prejemnice prestižnega priznanja Brunel Awards

    Prenovljene uniforme Slovenskih železnic so osvojile evropsko priznanje in najvišjo možno oceno potnikov za urejenost na delovnem mestu.
    Promo Delo 15. 10. 2025 | 08:16
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Golf komolec: kako preprečiti in zdraviti bolečine v komolcu

    Kaj povzroča golf komolec, kako ga prepoznamo in katere metode zdravljenja vodijo do hitrega in učinkovitega okrevanja?
    Promo Delo 14. 10. 2025 | 09:39
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    IMPLANTOLOGIJA

    Si predstavljate, da bi morali 20-krat na leto k zobozdravniku?

    Napredne implantološke tehnike in DENTAL SPA protokol prinašajo brezskrbno izkušnjo. Tudi tam, kjer je bilo včasih nemogoče.
    Promo Delo, Promo Delo 15. 10. 2025 | 10:11
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    »Med sodelavci se res dobro počutim« (video)

    Ko služba ni le obveza, temveč okolje za razvoj, rast in tkanje novih poznanstev.
    Promo Delo 14. 10. 2025 | 12:55
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    MARIBOR

    Štajerska uvaja zanimivo novost

    Nova digitalna tržnica povezuje ponudnike z vse Štajerske in obiskovalcem omogoča nakup pristnih lokalnih doživetij.
    Promo Delo 10. 10. 2025 | 08:30
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo