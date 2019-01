Zaposlovanje v razmahu vsaj do leta 2020

Težave s pomanjkanjem kadrov

Konec decembra 2018 je bilo sicer registriranih nekaj čez 78.500 brezposelnih, kar je 7,7 odstotka manj kot pred enim letom in za približno 40 odstotkov manj v primerjavi z letom 2013. FOTO Jože Suhadolnik

Za lažje zaposlovanje tujcev

»Številke so vzpodbudne in delodajalci v letošnjem letu napovedujejo številna nova zaposlovanja. V prihodnjih šestih mesecih največ v gradbeništvu, predelovalnih dejavnostih ter v dejavnostih prometa in skladiščenja, izpostaviiz Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, ki je včeraj sodelovala v okviru strokovnega posveta Obrtne zbornice Slovenije. Zaposlovanje naj bi namreč sledilo gospodarski rasti, ki je napovedana vsaj do leta 2020, ko se izteče sedanja evropska finančna perspektiva.Iz napovednika zaposlovanja za letošnje leto, ki so ga na podlagi anket med delodajalci izvedli na zavodu za zaposlovanje, izhaja, da bodo najbolj iskani poklicni profili vozniki težkih tovornjakov in vlačilcev, delavci za preprosta dela v predelovalni dejavnosti, prodajalci, varilci in zidarji. Na seznamu dvajsetih najbolj iskanih poklicev izstopajo le strokovnjaki za zdravstveno nego, sicer gre za nižje izobrazbene profile.Visoko na lestvici iskanih poklicev so tudi različni tehnični profili (kovinarji, strojni mehaniki), prodajalci osebnih storitev ter strokovnjaki matematično-naravoslovnih in tehničnih ved. Po drugi strani pa glede na poklicni barometer za lansko leto na zavodu za zaposlovanje ugotavljajo, da je glede na ponudbo delovnih mest na trgu zaznati presežek arhitektov, ekonomistov, filozofov, grafičnih in multimedijskih oblikovalcev, fotografov in novinarjev.V povprečju se je po podatkih, ki so jih na podlagi anket zbrali na zavodu za zaposlovanje, že skoraj polovica delodajalcev srečala s pomanjkanjem ustreznih kadrov. Največ težav imajo v gostinstvu, gradbeništvu, zdravstvu in socialnem varstvu ter v različnih poslovnih in predelovalnih dejavnostih. Konec decembra 2018 je bilo sicer registriranih nekaj čez 78.500 brezposelnih, kar je 7,7 odstotka manj kot pred enim letom in za približno 40 odstotkov manj v primerjavi z letom 2013, ko je bilo na zavodu prijavljenih 124.000 ljudi.Vzporedno s potrebami delodajalcev po iskanju kadrov, pa je v vzponu tudi zaposlovanje tujih delavcev., ki v okviru zavoda za zaposlovanje pokriva področje zaposlovanja tujcev, navede da je od 880.000 aktivnega prebivalstva v Sloveniji vsaj desetina tujcev. Zaposlovanje tujcev je olajšal že pred leti sprejeti sporazum naše države z Bosno in Hercegovino, ki omogoča izdajo delovnega dovoljenja za tri leta (po prvem letu lahko delavec zamenja delodajalca), z letošnjim letom pa je mogoče vlogo za tujega delavca oddati tudi preko elektronske vloge (sistem e-VEM). Podobno bo omogočal tudi istovrstni sporazum s Srbijo, ki pa še čaka na ratifikacijo v državnem zboru.V Sloveniji sicer dela tudi večje število hrvaških delavcev (ki imajo prost dostop do trga dela glede na državljanstvo v EU), pa tudi tistih iz Kosova in Makedonije. »Če se bo zaposlovanje nadaljevalo vsaj do leta 2020, kot se glasijo napovedi za gospodarsko rast, bo to treba sprejeti še več ukrepov za pridobivanje potrebne delovne sile za naše gospodarstvo. Morda tudi z odpravo določenih administrativnih postopkov, ki po nepotrebnem podaljšujejo pridobivanje dovoljenj za tuje delavce," ocenjuje Rodetova. Ob tem doda, da glede na demografske trende tudi ni pričakovati, da bomo lahko dolgoročno potrebe po kadrih zapolnili zgolj z domačimi ljudmi.