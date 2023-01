Zaprli smetišča in odprli najemna stanovanja

Kandidat za ministra za naravne vire in prostor Uroš Brežan je poudaril, da so doslej omogočili gradnjo 1036 neprofitnih stanovanj, kar predajajo ministrstvu za socialno družbo, po novem pa se bo ministrstvo lahko ukvarjalo z vsem bistvenim bolj osredotočeno. Ministrstvo bo imelo tri resorje, prvič bo poleg vode, prostora in graditve svoj resor dobila narava.

Za upravljanje gre, pravi Brežan. Slovenija ima 40 odstotkov kopnega že zavarovanega, treba bo zavarovanja razširiti na morje in nekatera območja ostreje zavarovati.

Pri vodi je prvi projekt vodooskrba Obale. Trije ukrepi so predvideni z zajetjem v Klaričih. To bo financirano tudi z evropskim denarjem. Pripravljen je načrt za protipoplavno varnost, za najmanj 72.000 prebivalcev. Prenovili bodo sistem povračil za rabo vode. Bližje pa so tudi rešitvi zapleta s poplavami na Štajerskem pred leti, ljudje bodo dobili zadoščenje.

Uroš Brežan pravi, da je narava v dobrih rokah. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Prednostni cilj sektorja prostora je, da se uporabi in obnovi stare gradnje namesto novih pozidav. Pripravili bodo strategijo razvoja prostora, pri kateri pa bodo imeli prednost obnovljivi viri.

Brežan je povedal, da bodo za vse namene imeli na voljo 582 milijonov evrov, v kar ni vključen načrt za okrevanje in odpornost, kjer je še dodatnih več kot 400 milijonov evrov. 666 milijonov evrov je še kohezijskih sredstev.

Zaslišanje kandidatov za ministre. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Narava, vode in prostor so v varnih rokah, je zagotovil Brežan. Sledijo vprašanja poslancev.