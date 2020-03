Zaprli tudi zapore

Ljubljana – Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij (Ursiks) je danes prepovedala vse obiske v zaporih. Pravosodni policisti so bili v zadnjih dneh zaskrbljeni zaradi prihodov obiskovalcev, tudi iz tujine, k zapornikom. Predsednik Sindikata državnih organov Slovenije Frančišek Verk pa je opozoril, da pravosodni policisti nimajo dovolj zaščitne opreme.



V zaporih je veliko tujih, tudi italijanskih državljanov, predvsem v Kopru in Ljubljani. Ti dobivajo obiske iz tujine. Obiske bi bilo najbolje prepovedati, da se izognemo okužbam, je dejal Verk: »Okužbe zaporniški sistem kadrovsko ne bi prenesel. Že zdaj primanjkuje vsaj sto pravosodnih policistov, po nekaterih normativih skoraj 200.«



Na Ursiks smo nato poslali vprašanja, zakaj niso prepovedali obiskov. Nato se je danes Ursiks odločil, da se vsi obiski v zaporih, do preklica, prepovedo: »Zavedamo se, da ukrep posega v pravico, vendar želimo, da tako zaprte osebe kot obiskovalci sprejmejo ukrep v dobro trenutne situacije in omejitve širjenja koronavirusa. Želja je, da se v tem času poslužujejo čim več drugih možnosti, ki ohranjajo stik z zunanjim svetom.« Pred tem so v nekaterih zaporih veljale določene omejitve glede obiskov.

Nimajo primernih mask in očal

Verk je opozoril, da pravosodni policisti nimajo primerne opreme, na kar že dlje časa opozarjajo: »Problematično je, da nimajo osnovne zaščite: primernih mask – dobili so le navadne kirurške maske, ki ne ščitijo pred koronavirusom – in zaščitnih očal.« V Kopru, denimo, kjer je večina zaprtih tujih državljanov, so dobili le ena zaščitna očala, je dejal sogovornik. Ta je kot nevarnost za vnos koronavirusa v zapore izpostavil tudi proste izhode zapornikov.