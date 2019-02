Izbrana kakovost

/

Na vaše krožnike le najboljše!

Dober občutek je, ko so povabljeni k vaši mizi, ponosno povejo zaposleni v Perutnini Ptuj. Z vsakodnevnim trudom več kot 3500 zaposlenih v vseh korakih na poti od njive do vilic skrbi za najvišjo kakovost, varnost in sledljivost mesa in izdelkov iz piščančjega in puranjega mesa.