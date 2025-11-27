Zaprtje edine poslovalnice: Župan zahteva takojšen sestanek z vodstvom NLB

Občinski svet Občine Šoštanj je na seji sredi tedna z veliko mero ogorčenja obravnaval obvestilo, da bo z začetkom prihodnjega leta zaprta edina poslovalnica NLB v občini. Svetniki so odločitev banke soglasno zavrnili, župan Boris Goličnik pa je napovedal takojšnje ukrepanje.

Župan je svetnike seznanil, da je bil o nameravanem zaprtju obveščen v petek. Poudaril je, da je novico sprejel kot povsem nepričakovano, obenem pa kot izjemno problematično glede na razvojne in socialne izzive, s katerimi se občina sooča v času energetskega prestrukturiranja in popoplavne obnove.

Kot je dejal, bi zaprtje poslovalnice prizadelo predvsem starejše, osebe z omejenimi digitalnimi veščinami, invalidne občane ter lokalna društva in podjetja, ki potrebujejo fizičen dostop do bančnih storitev.

Po besedah župana je obvestilo NLB v lokalni skupnosti povzročilo »šok, pretresenost, razočaranje, jezo in ogorčenje«. Župan je napovedal, da bo od predsednika uprave NLB Blaža Brodnjaka zahteval nujen sestanek v najkrajšem možnem času, jasno in celovito obrazložitev razlogov za odločitev, ponovni razmislek in umik odločitve o zaprtju poslovalnice.

Občinski svet je župana v tej zahtevi soglasno podprl. Sklenili so, da zaprtju nasprotujejo ter da bodo pristojne institucije pozvali k upoštevanju načela enakomerne dostopnosti bančnih storitev in posebnosti lokalnih skupnosti, zlasti tistih, ki se soočajo s pomembnimi razvojnimi preobrati.

Občina Šoštanj vztraja, da mora banka svojo odločitev ponovno proučiti ter pri tem upoštevati lokalne razmere in načelo enake obravnave prebivalcev. FOTO: Igor Zaplatil

Poziv bodo poleg NLB prejeli tudi ministrstvo za finance, Banka Slovenije ter ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj.

V sporočilu občine so poudarili, da je poslovalnica NLB v Šoštanju zadnja bančna točka večje sistemske banke v širšem okolišu, zato bi morebitno zaprtje dodatno poslabšalo dostopnost osnovnih storitev za več kot devet tisoč prebivalcev.

Občina Šoštanj je sklep občinskega sveta ter dopis, ki ga je župan naslovil na predsednika uprave NLB, že pripravila. Vztrajajo, da mora banka svojo odločitev ponovno preučiti ter pri tem upoštevati lokalne razmere in načelo enake obravnave prebivalcev.

NLB je sicer v zadnjih desetih letih zaprla že več kot 30 manjših poslovalnic. Spletni medij ZON je pred kratkim poročal, da bo NLB svoja vrata zaprla konec leta tudi v Hrastniku.

Kot razlog banka navaja drastičen upad števila obiskov, saj »v zadnjem letu vse več strank bančne storitve opravlja prek spleta ali mobilne aplikacije«.

NLB: Matična poslovalnica bo velenjska, zaposleni ne bodo brez služb

NLB pojasnjuje, da se poslovne navade komitentov že dalj časa spreminjajo, saj vse več strank uporablja digitalne storitve. Po njihovih podatkih več kot 68 odstotkov strank aktivno uporablja digitalne kanale, med starimi od 18 do 50 let pa več kot 80 odstotkov mobilno banko uporablja skoraj vsak dan. Banka poudarja, da je ta trend značilen za vse slovenske banke.

V banki zagotavljajo, da so bančni svetovalci strankam na voljo 24 ur na dan prek telefona in videoklica, kjer lahko opravijo večino storitev brez fizičnega obiska poslovalnice. Klasične poslovalnice se tako postopoma spreminjajo v finančne svetovalnice, namenjene kompleksnejšim storitvam, medtem ko naj bi se obseg gotovinskega poslovanja postopno zmanjševal.

NLB navaja, da obisk poslovalnice Šoštanj že leta upada in da je analiza pokazala, da enota dolgoročno ne izpolnjuje več svoje funkcije. Zato so sprejeli poslovno odločitev o zaprtju. Stranke so o tem že obvestili; njihova nova matična enota bo poslovalnica v Velenju. Zaposleni iz Šoštanja ne bodo izgubili službe, temveč bodo premeščeni v druge poslovalnice. Na trenutni lokaciji ostaja bankomat.

Za občane Šoštanja banka napoveduje redne prihode mobilne poslovalnice Bank&Go, ki naj bi omogočala osebni stik z bančnimi svetovalci. Hkrati poudarjajo, da ostajajo trije bankomati NLB in da so pripravljeni sodelovati pri krepitvi digitalnih veščin lokalnega prebivalstva. V odgovoru izpostavljajo tudi donacijo po poplavah leta 2023.

NLB dodaja, da se bančna mreža prilagaja potrebam strank. V letih 2024 in 2025 po njihovih navedbah niso zaprli nobene poslovalnice, nasprotno pa so odprli novo enoto v ljubljanski Šiški. V prihodnjem letu bosta zaprti poslovalnici v Šoštanju in Hrastniku, hkrati pa bodo odprte tri nove – v Mariboru, Brezovici in Radovljici.

Sicer pa tudi druge banke v manjših krajih po državi zapirajo svoja vrata. Tako je denimo že konec oktobra Gorenjska banka zaprla svoji poslovalnici v Lescah in Kranjski Gori. Komitenti te banke z območja Lesc lahko po novem bančne storitve opravljajo v Radovljici, iz Kranjske Gore pa na Jesenicah.