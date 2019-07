Ob 18. uri

bodo v Moderni galeriji predvajali film Zapuščeni otrok

Ljubljana – Danes bodo v Moderni galeriji predvajali film Zapuščeni otrok iz leta 1930, najstarejši ohranjeni film, posnet v Zagrebu. Projekcija sodi v sklop razstave Na robu: vizualna umetnost v Kraljevini Jugoslaviji (1929–1941), ki je v galeriji na ogled od 25. aprila do 15. septembra.Film Zapuščeni otrok ali Otrok ulice je bil v tistih časih zelo priljubljen, kar potrjuje veliko število kopij, saj jih je kar trideset. Nastal je »v okviru filmske produkcije Šole narodnega zdravja pod vodstvom dr. Andrije Štamparja. To je bil prvi in edini film Šole narodnega zdravja, ki je imel urbano tematiko, s fascinantnimi zagrebškimi lokacijami kot ozadjem samega filma. Snemalca, ruska emigranta Anatolij Bazarov in Aleksander Gerasimov sta še posebej zaslužna za nočne posnetke Zagreba, ki so, kakor so pisali tedanji časopisi, 'vrhunsko uspeli',« so zapisali v napovedniku.Film je del omenjene mednarodne pregledne razstave, ki prikazuje raznolikost nekdanje kraljevine z več vidikov, umetniškega, socialnega, meščanskega, političnega ... Ti so bili pogosto zelo zapleteni, kar je na zadnjem vodstvu po razstavi dejal tudi kustos in vodja projekta Marko Jenko. Ali kot so zapisali že ob napovedi razstave: »Mednarodna razstava vizualne umetnosti v Kraljevini Jugoslaviji, osrednji dogodek leta 2019 v Moderni galeriji, je problemski pregled slikarstva, kiparstva, grafike, risbe, fotografije in filma od kraljeve uvedbe diktature 6. januarja 1929, ki je močno vplivala na tako imenovani spopad na umetniški levici, vse do začetka druge svetovne vojne na jugoslovanskih tleh (april 1941).« Poleg razstave je med drugim predstavljen širok in nadvse zanimiv opus Louisa Adamiča. Adamič takratno Jugoslavijo odkriva kot deželo na robu, polno surovih kontrastov, razpeto med starimi, predmodernimi običaji in primežem kapitalizma ter slutnjo bližajočega se konca, tudi v širšem evropskem in svetovnem okviru.Film Zapuščeni otrok bodo predvajali nocoj ob 18. uri, obiskovalce prosijo, naj predstave ne zamujajo.