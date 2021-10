Zaradi burje zaprli avtocesto med priključkoma Črni Kal in Kozina

Primorska avtocesta je med priključkoma Črni Kal in Kozina v smeri Ljubljane zaradi burje zaprta. Kot navaja prometno-informacijski center, je zaprt tudi uvoz Črni Kal proti Ljubljani. Obvoz je po vzporedni regionalni cesti Črni Kal-Kozina.



Na primorski avtocesti med razcepom Sermin in priključkom Kastelec proti Ljubljani je nastal zastoj, potovalni čas pa se podaljša za deset do 15 minut.







Zaradi burje je na vipavski hitri cesti med Nanosom in Ajdovščino ter regionalni cesti Vipava-Ajdovščina prepovedan promet za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami.



Zaradi zimskih razmer je na cesti čez prelaz Vršič obvezna zimska oprema, cesta Strmec-Mangart pa je zaprta.



O zastojih sicer poročajo tudi z nekaterih mejnih prehodov. Dve ure je za vstop v državo treba čakati na Gruškovju, Jelšanah in Obrežju.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: