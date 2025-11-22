Oranžno opozorilo zaradi burje, zaprt predor Kastelec proti Ljubljani

Na primorski avtocesti je zaradi burje zaprt predor Kastelec proti Ljubljani. Obvoz po regionalni cesti Kastelec-Kozina. Zaprt je tudi uvoz Kastelec proti Ljubljani, poroča prometnoinformacijski center. Agencija za okolje je zaradi burje za jugozahod države razglasila oranžno opozorilo.

Dopoldne bodo najmočnejši sunki burje na Primorskem ponekod presegali hitrost 100 kilometrov na uro. Popoldne bo burja slabela in v noči na nedeljo ponehala, napovedujejo vremenoslovci.

Zaradi burje je promet prepovedan za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami na vipavski hitri cesti med Nanosom in Selom.

Zaradi burje se na regionalni cesti Razdrto-Ajdovščina-Selo-Ajševica razmere ves čas spreminjajo, zato voznike opozarjajo, da naj upoštevajo trenutno signalizacijo na vozišču.

Zaradi zimskih razmer na hrvaški strani je promet prepovedan za priklopnike in polpriklopnike preko mejnih prehodov Petrina in Babno Polje.