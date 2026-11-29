Dars je ponoči zaradi močne burje zaprl primorsko avtocesto med Kastelcem in Kozino v smeri proti Ljubljani. Obvoz je urejen po vzporedni regionalni cesti.

Prav tako zaradi burje je na vipavski hitri cesti med razcepom Nanos in priključkom Selo prepovedan promet za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami, je objavil prometno-informacijski center za državne ceste.

Ker se razmere hitro spreminjajo, na spletni strani promet.si opozarjajo voznike, da veljajo omejitve, navedene na signalizaciji ob vozišču.

Agencija RS za okolje je zaradi močnega vetra do vključno torka za jugozahodni del države izdala rumeno vremensko opozorilo.

Močan veter je že včeraj povzročil nekaj težav. V Portorožu se je drevo podrlo na parkirano osebno vozilo in zaprlo cesto, odstranili so ga gasilci in delavci Okolja Piran. Na cesti Vipava-Podnanos pa se je zaradi močnega sunka vetra prevrnila prikolica tovornega vozila, poškodovanih ni bilo, je objavila uprava za zaščito in reševanje.