Zaradi Cezarjeve prisotnosti na sodišču močno poostreni varnosti ukrepi

Na ljubljanskem okrožnem sodišču, ki te dni zaradi prostorskih in varnostnih razlogov zaseda v dvorani na Gospodarskem razstavišču, bo danes pred sodnika priveden še prvoobtoženi Dino Muzaferović, znan pod vzdevkom Cezar. Ta se bo na predobravnavnem naroku izrekel o krivdi v zadevi mafijskega umora Satka Zovka. V dvorani je sodišče doslej opravilo skupaj vsaj 440 narokov.



Zaradi prostorskih in varnostnih razlogov so na Gospodarskem razstavišču leta 2021 že sodili članom največje mamilarske združbe, ki je takrat po trditvah tožilstva organizirala, preprodajala in proizvajala prepovedane droge. Ker je bila kriminalna združba prevelika za dvorano okrožnega sodišča v Ljubljani, so sojenje preselili na Gospodarsko razstavišče. Takrat je bilo obtoženih 33 oseb.

Današnji dogodek je predobravnavni narok oziroma izrek o krivdi. Glavna obravnava – sojenje z izvedbo dokazov in zaslišanji – bo določena naknadno, saj sodišče datuma zaenkrat še ni objavilo. Predobravnavni naroki, na katerih se šest obtoženih izreka o krivdi, sicer potekajo že ves teden. Prva naroka sta bila v torek in sredo, eden bo opravljen danes, še zadnji pa jutri. Datum začetka glavne obravnave še ni javno objavljen; sledil bo po zaključku predobravnavnih narokov in procesnih sklepih sodišča.

Poostrena varnost in protokol

Že torkov začetek narokov je spremljal močno poostren varnostni režim. Zaslišane so varovali zamaskirani pripadniki specialne enote, kolona policijskih vozil in helikopter, ki je izvajal nadzor nad območjem Gospodarskega razstavišča. Podoben režim varovanja je pričakovati tudi ob današnjem prevozu prvoobtoženega.

Za udeležence v prometu veljajo običajna pravila ob srečanju z varovano kolono. Ko pripelje policijsko vozilo s prižganimi z rdečimi in modrimi svetilkami ter zvočnimi opozorili, se je potrebno razvrstiti na rob vozišča in počakati, da mimo pelje celotna kolona, vključno z zaključnim vozilom.

Ozadje primera

Satka Zovka, 42-letnega državljana BiH, so 29. novembra 2024 našli ustreljenega v vozilu na območju Brda v Ljubljani. Tožilstvo prvoobtoženemu Muzaferoviću in petim soobtoženim očita, da so umor načrtovali znotraj hudodelske združbe. Obtožnica je obsežna in ima okrog 140 strani ter je 9. julija 2025 postala pravnomočna.

Po trditvah tožilstva je Dino Muzaferović - Cezar, ki se bo danes izrekel o krivdi, vodil hudodelsko združbo, ki je načrtovala in organizirala umor Satka Zovka ter ki se je ukvarjala s trgovino z drogo in orožjem. Poleg Muzaferovića so se v obtožnici znašli še Jaka Bergant, Roland Cretu, Osman Koštić, Vili Sušnik in Boban Stojanović..