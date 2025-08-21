  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTour 2025TenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Slovenija

    Zaradi Cezarjeve prisotnosti na sodišču močno poostreni varnosti ukrepi

    Dino Muzaferović je po mnenju tožilstva vodil hudodelsko združbo, ki je načrtovala in organizirala umor Satka Zovka.
    Ljubljansko okrožno sodišče te dni zaradi prostorskih in varnostnih razlogov zaseda v dvorani na Gospodarskem razstavišču. FOTO: Dejan Javornik
    Galerija
    Ljubljansko okrožno sodišče te dni zaradi prostorskih in varnostnih razlogov zaseda v dvorani na Gospodarskem razstavišču. FOTO: Dejan Javornik
    R. I.
    21. 8. 2025 | 08:53
    21. 8. 2025 | 08:53
    3:27
    A+A-

    Na ljubljanskem okrožnem sodišču, ki te dni zaradi prostorskih in varnostnih razlogov zaseda v dvorani na Gospodarskem razstavišču, bo danes pred sodnika priveden še prvoobtoženi Dino Muzaferović, znan pod vzdevkom Cezar. Ta se bo na predobravnavnem naroku izrekel o krivdi v zadevi mafijskega umora Satka Zovka. V dvorani je sodišče doslej opravilo skupaj vsaj 440 narokov.

    Zaradi prostorskih in varnostnih razlogov so na Gospodarskem razstavišču leta 2021 že sodili članom največje mamilarske združbe, ki je takrat po trditvah tožilstva organizirala, preprodajala in proizvajala prepovedane droge. Ker je bila kriminalna združba prevelika za dvorano okrožnega sodišča v Ljubljani, so sojenje preselili na Gospodarsko razstavišče. Takrat je bilo obtoženih 33 oseb.

    Današnji dogodek je predobravnavni narok oziroma izrek o krivdi. Glavna obravnava – sojenje z izvedbo dokazov in zaslišanji – bo določena naknadno, saj sodišče datuma zaenkrat še ni objavilo. Predobravnavni naroki, na katerih se šest obtoženih izreka o krivdi, sicer potekajo že ves teden. Prva naroka sta bila v torek in sredo, eden bo opravljen danes, še zadnji pa jutri. Datum začetka glavne obravnave še ni javno objavljen; sledil bo po zaključku predobravnavnih narokov in procesnih sklepih sodišča. 

    Poostrena varnost in protokol

    Že torkov začetek narokov je spremljal močno poostren varnostni režim. Zaslišane so varovali zamaskirani pripadniki specialne enote, kolona policijskih vozil in helikopter, ki je izvajal nadzor nad območjem Gospodarskega razstavišča. Podoben režim varovanja je pričakovati tudi ob današnjem prevozu prvoobtoženega. 

    Za udeležence v prometu veljajo običajna pravila ob srečanju z varovano kolono. Ko pripelje policijsko vozilo s prižganimi z rdečimi in modrimi svetilkami ter zvočnimi opozorili, se je potrebno razvrstiti na rob vozišča in počakati, da mimo pelje celotna kolona, vključno z zaključnim vozilom. 

    Ozadje primera

    Satka Zovka, 42-letnega državljana BiH, so 29. novembra 2024 našli ustreljenega v vozilu na območju Brda v Ljubljani. Tožilstvo prvoobtoženemu Muzaferoviću in petim soobtoženim očita, da so umor načrtovali znotraj hudodelske združbe. Obtožnica je obsežna in ima okrog 140 strani ter je 9. julija 2025 postala pravnomočna. 

    Po trditvah tožilstva je Dino Muzaferović - Cezar, ki se bo danes izrekel o krivdi, vodil hudodelsko združbo, ki je načrtovala in organizirala umor Satka Zovka ter ki se je ukvarjala s trgovino z drogo in orožjem. Poleg Muzaferovića so se v obtožnici znašli še Jaka Bergant, Roland Cretu, Osman Koštić, Vili Sušnik in Boban Stojanović..

    Sorodni članki

    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Aleš Krebelj

    Zvezal ga je z verigami, rane polival z gnojnico

    Kruto dejanje naj bi Aleš Krebelj storil iz ljubosumja, a očitno zaradi njega ne bo odšel v zapor.
    Moni Černe 21. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Predobravnavni naroki

    Še dvojica zanikala krivdo za umor Zovka, Cezar se bo izrekel jutri

    Osman Koštić in Vili Sušnik naj bi Satku Zovku sledila pred umorom na ljubljanskem Brdu.
    Aleksander Brudar 20. 8. 2025 | 17:05
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Europol

    Europolov seznam: prijeli portoroškega posiljevalca, iščejo ga tudi Poljaki

    Slovenija ima na javnem Europolovem seznamu najbolj iskanih kriminalcev v Evropski uniji pravico do objave dveh tiralic.
    Boštjan Celec 20. 8. 2025 | 05:40
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Mafijska likvidacija

    Pred smrtjo mislil, da je zgladil spor in da je varen

    Domnevna člana hudodelske združbe, ki naj bi v Ljubljani umorila Satka Zovka, krivdo zanikala.
    Aleksander Brudar 19. 8. 2025 | 15:58
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Pretep

    Za incident v Savudriji po navedbah združenja varnostnikov krivi Slovenci

    Celoten incident je bojda trajal dolgo časa, varnostniki pa naj bi Slovence pred tem trikrat opozorili in poklicali tudi policijo.
    18. 8. 2025 | 10:48
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    S prevaro do bogastva

    Nov slovenski obraz na Europolovi lestvici: z milijoni pobegnil na rajski otok

    Mitja Pavlin uživa na Zanzibarju, slovensko pravosodje pa ga išče. Nekdanjemu članu uprave družbe Kovintrade bi radi vročili obtožnico.
    Boštjan Celec 19. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Srbija

    Recept za padec Vučića je znan že od leta 2000, ko je padel Milošević

    Po tednu dni nasilja na ulicah srbskih mest je jasno, da je oblast prestopila rdečo črto, meni dr. Faris Kočan. Kaj to pomeni za prihodnost Vučića in Srbije?
    Žan Urbanija 20. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Europol

    Europolov seznam: prijeli portoroškega posiljevalca, iščejo ga tudi Poljaki

    Slovenija ima na javnem Europolovem seznamu najbolj iskanih kriminalcev v Evropski uniji pravico do objave dveh tiralic.
    Boštjan Celec 20. 8. 2025 | 05:40
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Odločitev sodišča

    Mladoletnico kljub maminemu nasprotovanju poslali v prevzgojni dom

    Najstnica se nikakor ni hotela podrediti družbenim normam in je prišla tudi navzkriž z zakonom.
    20. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Tako boste nakupovali preudarno in prihranili denar

    Ob koncu poletja, po izdatkih za dopust in nakupljenih potrebščinah za novo šolsko leto, se marsikdo sooča z omejenim proračunom.
    Promo Delo 21. 8. 2025 | 08:31
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Posli nove dobe: Kaj že danes potrebujete, da boste korak pred konkurenco?

    Novi pristopi, tehnologije in miselnost spreminjajo pravila igre.
    Promo Delo 13. 8. 2025 | 14:54
    Preberite več
    Nedelo  |  Nedeljski izleti
    Vredno branja

    Vsako nedeljo nova pustolovščina – skupaj raziskujemo Slovenijo

    Slovenija skriva nešteto čudovitih kotičkov, ki čakajo, da jih odkrijemo – in v uredništvu Nedela smo se odločili, da jih obiščemo skupaj z vami.
    20. 6. 2025 | 13:40
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Vrhunska implantologija, ki vrača nasmeh in spreminja življenja

    Fiksni zobje v enem dnevu in napredne implantološke rešitve tudi brez čeljustne kosti – to je izkušnja, ki jo omogoča Ortoimplant DENTAL SPA.
    Promo Delo 18. 8. 2025 | 09:34
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetja

    Z izgubo lastnika podjetje lahko zaide v težave

    Zavarovanja lahko pomagajo pri poplačevanju kredita. Podjetniško življenje pogosto negativno vpliva na zdravje.
    Milka Bizovičar 21. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Nove varnostne tehnologije

    Program za varovanje digitalnega gospodarstva

    Veliki vložki v inovacije na področju kibernetske varnosti.
    Marjana Kristan Fazarinc 21. 8. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Nova zdravila

    Molekularno modeliranje na stežaj odpira vrata novim zdravilom

    Prednost bioloških zdravil je, da so veliko bolj specifična in varna, saj ciljajo na točno določeno tarčo, bolnik pa ima zaradi tega manj neželenih učinkov.
    Maja Južnič Sotlar 20. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Pritisk na podjetja

    Vsako šesto podjetje pod pritiskom preobrazbe

    Med najbolj ogroženimi panogami v Evropi so potrošniški izdelki, maloprodaja, avtomobilska in kemijska industrija, promet in logistika, med državami pa Nemčija.
    Marjana Kristan Fazarinc 19. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    sodiščesojenjepredobravnavni narokpolicijaumorSatko Zovko

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Slovenija
    Policija

    Neznanci najprej z razstrelivom nad bankomat, nato vdrli še v trgovino

    V preteklih 24 urah je ljubljanski operativno komunikacijski center prejel 777 klicev, od tega 199 za posredovanje v interventnih dogodkih.
    21. 8. 2025 | 09:09
    Preberite več
    Šport  |  Tenis
    OP ZDA

    Erranijeva in Vavassori slavila proti zvezdniškemu dvojcu

    V finalu turnirja mešanih teniških dvojic sta naslov ubranila Sara Errani in Andrea Vavassori. Iga Šwiatek je pohvalila taktično premetnost nasprotnikov.
    21. 8. 2025 | 08:54
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Umor Satka Zovka

    Zaradi Cezarjeve prisotnosti na sodišču močno poostreni varnosti ukrepi

    Dino Muzaferović je po mnenju tožilstva vodil hudodelsko združbo, ki je načrtovala in organizirala umor Satka Zovka.
    21. 8. 2025 | 08:53
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Angleško prvenstvo

    Arsenal dobil severnolondonsko bitko za Ezejev podpis

    Severnolondonski klub se je po poročanju The Athetica dogovoril za prestop Eberechija Ezeja iz Crystal Palacea v višini 78 milijonov evrov.
    21. 8. 2025 | 08:17
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Novo poglavje vojne

    Izraelci začeli ofenzivo na mesto Gaza, Hamas: Netanjahuja mir ne zanima

    Po poročanju katarske televizije Al Džazira so izraelske sile v sredo v Gazi ubile najmanj 81 ljudi, še trije so umrli zaradi lakote.
    21. 8. 2025 | 08:11
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Umor Satka Zovka

    Zaradi Cezarjeve prisotnosti na sodišču močno poostreni varnosti ukrepi

    Dino Muzaferović je po mnenju tožilstva vodil hudodelsko združbo, ki je načrtovala in organizirala umor Satka Zovka.
    21. 8. 2025 | 08:53
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Angleško prvenstvo

    Arsenal dobil severnolondonsko bitko za Ezejev podpis

    Severnolondonski klub se je po poročanju The Athetica dogovoril za prestop Eberechija Ezeja iz Crystal Palacea v višini 78 milijonov evrov.
    21. 8. 2025 | 08:17
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Novo poglavje vojne

    Izraelci začeli ofenzivo na mesto Gaza, Hamas: Netanjahuja mir ne zanima

    Po poročanju katarske televizije Al Džazira so izraelske sile v sredo v Gazi ubile najmanj 81 ljudi, še trije so umrli zaradi lakote.
    21. 8. 2025 | 08:11
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Odlična ideja za kosilo: fižolova juha s čipsom

    Latinskoameriška kuhinja navdušuje s preprostostjo, a hkrati z bogastvom okusov in toplino domačih jedi.
    Promo Delo 18. 8. 2025 | 15:17
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    13. Triglav tek: v družbi slovenskih športnikov bomo tekli za dober namen

    V čudovitem okolju parka Brdo pri Kranju bo 13. septembra že 13. Triglav tek. Tudi letos si lahko obetamo izjemen športno-družabni dogodek z dobrodelno noto.
    Promo Delo 20. 8. 2025 | 08:17
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Kosilo

    Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

    Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
    20. 2. 2024 | 13:35
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Ljubljanske mlekarne: podjetje, ki prisluhne zaposlenim

    »Lažje je delati, če si prijatelj,« je povedala ena od mladih poznavalk mleka v videu, ki so ga v Ljubljanskih mlekarnah posneli z otroki svojih zaposlenih.
    Promo Delo 18. 8. 2025 | 09:56
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Obvestilo o prenosu portfelja zavarovalnih pogodb

    Objavljamo uradno sodno obvestilo, ki ga je pripravil Gospodarski oddelek irskega Visokega sodišča.
    Promo Delo 19. 8. 2025 | 12:10
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

    Dolgotrajna obraba sklepnega hrustanca vpliva na kakovost življenja. Prepoznajte osteoartrozo in ukrepajte pravočasno.
    Promo Delo 19. 8. 2025 | 09:05
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTour 2025TenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo