Zaradi covida-19 manj svinca v krvi otrok

Vzorce krvi so otrokom odvzeli junija. FOTO: Tadej Regent/Delo

Najnižja izmerjena vrednost svinca v krvi triletnikov je letos znašala 11, najvišja pa 209 mikrogramov svinca na liter krvi. Povprečna koncentracija svinca v krvi je bila 37,9 mikrograma na liter krvi. Testiranih je bilo 51 deklic in 49 dečkov. Glede na kraj bivanja so nekoliko višje povprečne vrednosti določili pri najmlajših iz Črne na Koroškem.

Črna na Koroškem, Mežica – Le štirje triletniki od stotih v Zgornji Mežiški dolini, pri katerih so letos preverjali vsebnost svinca v krvi, so imeli sto ali več mikrogramov svinca na liter krvi.Kar osemdesetim otrokom pa so določili vrednosti, nižje od 50 mikrogramov svinca na liter krvi, kar je najvišji delež od začetka izvajanja ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v tem delu doline, zaznamovane z večstoletnim rudarjenjem in predelavo svinčeve in cinkove rude.»Rezultati, ki so zelo ugodni, so zagotovo tudi odraz ukrepov zaradi bolezni covid-19. Med otroki je bilo več higiene in manj druženja,« je povedala črnjanska županjaTudi predstojnica območne enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) na Ravnah na Koroškempritrjuje, da so v povprečju nižje ugotovljene vrednosti svinca v krvi otrok kot v prejšnjih letih odsev posebnih razmer v času pred vzorčenjem.Ravenski NIJZ je letos na odvzeme krvi povabil 146 triletnikov iz občin Črna na Koroškem in Mežica. Vabilu se je odzvalo 106 otrok, a so jih pri obdelavi podatkov zaradi kriterija starosti oziroma kraja bivanja izločili šest.Laboratorijske analize je opravil Klinični inštitut za klinično kemijo in biokemijo Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana. Od stotih otrok iz Zgornje Mežiške doline so imeli sto mikrogramov svinca na liter krvi le štirje malčki, kar osemdeset pa jih je imelo v krvi manj kot 50 mikrogramov svinca na liter krvi.»Že drugo leto opažamo, da smo precej blizu postavljenemu cilju; to je manj kot pet odstotkov otrok z vrednostjo svinca v krvi sto in več mikrogramov na liter krvi, oziroma da je ta cilj dosegljiv, če poskrbimo za dosledno preprečevanje izpostavljenosti otrok onesnaženemu prahu,« pojasnjujejo na ravenski območni enoti NIJZ.K ugodnim rezultatom prispevajo ukrepi iz programa okoljske sanacije Zgornje Mežiške doline, za katerega država sistematično namenja sredstva že od leta 2007. »Program se izteče čez dve leti. Tako v občini Črna kot v sosednji občini Mežica ugotavljamo, da bo treba v tem obdobju ali povečati sredstva za okoljsko sanacijo ali pa program podaljšati,« je napovedala črnjanska županja Romana Lesjak, ki bo v kratkem na to temo govorila z okoljskim ministrom