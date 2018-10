Zaradi del proti Celju osem kilometrov dolga kolona

Že tako gost promet so poslabšale še prometne nesreče. FOTO: Getty Images/istockphoto

Vozniki, ki se boste danes odpravili na pot proti Štajerski, boste morali imeti precej potrpljenja. Zaradi del na cesti je izjemno gost promet predvsem v smeri proti Celju, tam je nastal že dolg zastoj, vse skupaj pa je poslabšala še prometna nesreča.Na štajerski avtocesti je zaradi del na izvozu Blagovica proti Celju nastal približno desetkilometrski zastoj, vozniki lahko avtocesto zapustijo vsaj na Lukovici ali Krtini. Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste bosta danes namreč zaprta prehitevalna pasova med Šentrupertom in Šempetrom v obe smeri.V zastoju je pred Lukovico je promet še dodatno oviran zaradi prometne nesreče. Obvozi so možni tudi po cesti Krtina - Moravče - Trbovlje - Šentrupert ali čez Tuhinj, opozarjajo na centru.Tudi na gorenjski avtocesti pred Kranjem zahod proti Jesenicam je zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas in nastaja zastoj. Voznikom svetujemo potrpljenje in predvsem upoštevanje varnostne razdalje.s Policijske uprave (PU) Kranj je sporočil, da policisti na avtocesti pri Naklem proti Jesenicam obravnavajo še trčenje dveh vozil. »Promet je močno povečan. Pozivamo k upoštevanju prometnih pravil,« je dodal.Poleg tega je zaradi prometne nesreče na južni ljubljanski obvoznici oviran promet na razcepu Malence iz smeri Rudnika proti Debelem hribu.S Prometno-informacijskega centra še sporočajo, da na mejnih prehodih s Hrvaško trenutno ni daljšega čakanja.Predor Ljubelj bo danes med 15. in 21. uro zaprt zaradi reševalne vaje. Štajerska avtocesta bo med Blagovico in Vranskim proti Mariboru do 29. oktobra zaprta zaradi del vsako noč med tednom med 21. in 6. uro ter vsak vikend od petka od 21. ure do nedelje do 15. ure. Zaprta bosta tudi uvoza Trojane, tako proti Mariboru kot tudi proti Ljubljani, obvoz bo po vzporedni regionalni cesti.Zaradi odstranjevanja cestninske postaje Nanos in obnove razcepa na vipavski hitri cesti je popolna zapora med razcepom Nanos in Vipavo proti Vrtojbi. Obvoz je po vzporedni regionalni cesti Razdrto-Vipava, za tranzitni promet proti Italiji pa preko prehoda Fernetiči. Prav tako bo predvidoma do 21. oktobra zaprt izvoz Nanos iz smeri Kopra proti Novi Gorici, dodajajo na Prometno-informacijskem centru.