Zaradi deževja nevšečnosti domala po vsej Sloveniji, znova poplavlja tudi morje

Preberite tudi:

Deževje povzročalo težave po vsej Sloveniji

Znova poplavlja tudi morje

Kako kaže danes?

Včeraj čez dan in ponoči je obilno deževje povzročilo veliko nevšečnosti skoraj po vsej Sloveniji, so sporočili z Uprave RS za zaščito in obveščanje. Meteorna voda je poplavljala in ogrožala objekte, zaradi razmočenega terena se je podrlo več dreves.Število intervencij se je z včerajšnjega na današnji dan skoraj podvojilo. Skupaj so na upravi sinoči zabeležili 26 dogodkov, danes skupno že 47. Zahtevali so intervencije 36 prostovoljnih gasilskih društev in dveh poklicnih enot. Gasilci so morali večinoma črpati meteorno vodo iz objektov, zavarovati objekte s protipoplavnimi vrečami in odstranjevati padla drevesa.V dokaz tega, da je deževje zajelo najrazličnejša območja Slovenije, je dolg seznam krajev, v katerih so bile potrebne intervencije: Apače, Bistrica ob Sotli, Rogaška Slatina, Brežice, Celje, Cerklje na Gorenjskem, Gorišnica, Duplek, Gorišnica, Hoče-Slivnica, Izola, Koper, Krško, Lovrenc na Pohorju, Majšperk, Maribor, Mislinja, Moravske Toplice, Pivka, Podčetrtek, Prevalje, Ptuj, Radlje ob Dravi, Radlje ob Dravi, Radovljica, Ravne na Koroškem, Rogatec, Semič, Slovenj Gradec, Sveti Jurij ob Ščavnici, Šentilj, Šentjur, Šmartno ob Paki, Vojnik, Velenje, Zagorje ob Savi in Zreče. Kot smo poročali, se je že včeraj sprožilo osem zemeljskih plazov , in sicer na območjih občin Izola, Koper, Lovrenc na Pohorju, Makole, Piran, Slovenj Gradec ter Šentjur. Od tega je pet plazov zasulo oziroma ogrožalo prometno in drugo infrastrukturo, v dveh primerih pa stanovanjska objekta. Na krajih dogodkov so posredovali gasilci iz štirih enot prostovoljnih gasilskih društev. Uredili so odvodnjavanje oziroma so plazišča prekrili s folijami.Okoli 6. ure zjutraj je lahko Pirančane znova prebudila sirena, ki je opozarjala na nevarnost poplavljanja morja. Arso je včeraj zaradi poplavljanja nižje ležečih delov obale ob jutranji plimi objavil opozorilo. Morje bo lahko med 5. in 9. uro prestopilo obalno črto in poplavilo v višini 30 do 40 centimetrov.Danes bomo obilno deževje pozabili. Povečini bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo in ponekod po nižinah megleno, napoveduje Arso. Na vzhodu bo sprva še zmerno do pretežno oblačno, popoldne se bo pričelo jasniti. Predvsem v severovzhodni Sloveniji bo pihal severozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo večinoma od 6 do 11, na Primorskem do 14 stopinj Celzija.Tudi jutri bo pretežno jasno, sredi dneva in popoldne ponekod zmerno oblačno. Zjutraj in dopoldne bo po nekaterih nižinah megla. Najnižje jutranje temperature bodo od -3 do 2, v alpskih dolinah do -5, ob morju okoli 5, najvišje dnevne od 4 do 10, na Primorskem do 13 stopinj Celzija.V visokogorju Julijskih Alp ostaja velika nevarnost snežnih plazov.