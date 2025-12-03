Zaradi domnevnih kršitev v kampanji zahtevajo ponovitev referenduma

Predsednica Srebrne niti, Združenja za dostojno starost Irena Žagar je s pomočjo somišljenikov danes na državno volilno komisijo vložila ugovor zaradi nepravilnosti v referendumski kampanji o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. To je storila na podlagi 51. člena zakon o referendumu in o ljudski iniciativi, ki se je spremenil po razveljavitvi referendumu o zakonu o drugem tiru, kar zahtevajo tokrat tudi v Srebrni niti.

Kot je pojasnil Bogdan Biščak, so to storili, ker so na strani kampanje proti zakonu sodelovale organizacije in osebe, ki se niso registrirale kot organizatorji referendumske kampanje – torej zdravniške organizacije in Cerkev, ki so kampanjo izvajale tudi v javnih zavodih in verskih objektih ter brez vsakršnih finančnih omejitev, ki jih predpisuje zakon. Tega pa podporniki zakona niso mogli.

Prav tako so po navedbah pritožnikov v kampanji organizacije in osebe, ki so v kampanji pozivale k glasovanju proti zakonu, izrekle vrsto neresnic, s katerimi so se izkrivljale in prikrivale točne informacije volivcem, na primer, da zakon omogoča »evtanazijo« duševnih bolnikov, otrok, invalidov, starih in ranljivih.

»Tako se spodkopava demokracija,« je navedel Andrej Pleterski, eden od pobudnikov zakonske ureditve pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, in poudaril, da demokracija ni le končno štetje glasov, pač pa tudi pravna država, ki mora zagotoviti, da se glasovi pridobivajo po nekih urejenih in zakonitih pravilih igre. Ker pa je trenutno sistem še tako nedorečen, želijo s tem ugovorom pomagati tudi pri vzpostavitvi jasnih pravil igre. Enako se po njegovem namreč lahko zgodi tudi na volitvah.

»Kajti če tega ne bomo storili, bomo hitro iztirili in prišli na neko področje, ki seveda ni demokracija, ampak je pač neki populistični sistem, kjer prevladujejo tisti, ki so agresivnejši lažnivci,« je še dejal Pleterski.

O njihovem ugovoru, naj se zaradi tesnega izida referendum ponovi, bo zdaj odločala Državna volilna komisija, ki bo zdaj morala tehtati vse, kar bi lahko ali je vplivalo na izid glasovanja, predvsem pa naravo in težo nepravilnosti, volilno udeležbo in razliko v glasovih za in proti. Nato pa je njihovo odločitev možno še izpodbijati s tožbo na vrhovnem sodišču.