Zaradi enodnevnih kopalcev bo skok na morje daljši

Včeraj na primorski avtocesti in vzporednih cestah ni bilo takšnih zastojev kot prejšnjo nedeljo. Podaljšani konec tedna okrog dneva državnosti in ob začetku poletnih šolskih počitnic je sicer na slovenskih cestah med najbolj prometno obremenjenimi s prostočasnimi vožnjami domačih voznikov. Med predpraznično sredo, 24. junija, in soboto, 27. junija, so v Darsu na primorski avtocesti v smeri proti morju našteli povprečno 35.279 vozil na dan, kar je v primerjavi s primerljivimi lanskimi dnevi vsega dva odstotka manj. Posledično je bil nedeljski promet v nasprotni smeri tako gost kot v najbolj prometnih dnevih, vožnja od Kopra ...