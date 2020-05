FOTO:V ZDA že skoraj 90.00 smrtnih žrtev covida-19

Ključni poudarki: Zaradi epidemije je vstop na Hrvaško mogoč z ustreznim dokazilom

Potniki morajo pokazati ustrezno dokumentacijo. FOTO: Igor Zaplatil

FOTO: Afp

Infektolog dr. Bakir Nakaš. FOTO: Bojan Rajšek/Delo

Fotografija je simbolična. FOTO: Afp

Pandemija novega koronavirusa je močno prizadela tudi proizvajalce ikoničnih francoskih šampanjcev. Prihodke od njihove industrije naj bi oklestila za 1,7 milijarde evrov, saj naj bi prodaja praktično zastala. Francosko združenje prodajalcev penečih vin je zato s ciljem podpreti cene odpovedalo predprodajo te žlahtne kapljice. Šampanjec se tradicionalno pije na praznovanjih in prireditvah, ukrepi za zajezitev gibanja, ki so bili po svetu sprejeti zaradi pandemije, pa so močno načeli povpraševanje po peninah, je ta teden poročala francoska tiskovna agencija AFP.Vstop tujih državljanov na Hrvaško je zaradi koronavirusa mogoč le v primeru, ko gre za »poslovni ali drugi gospodarski interes za Hrvaško ali za neodložljive osebne razloge«. Za to morajo potniki pokazati tudi ustrezno dokumentacijo. »Če gre za poslovni obisk, morajo državljani EU na mejnem prehodu pokazati dokumentacijo, iz katere je razviden gospodarski interes za Hrvaško, ali dokaz o interesu gospodarskega subjekta za prihod te osebe ali vabilo na poslovni sestanek. Pod to kategorijo spada tudi dokazilo o plačani namestitvi ali rezervacija za apartma ali hotel, dogovor o pavšalnem zakupu prostora v kampu, rezervacija parcele v kampu, najem turističnega čolna ali jadrnice, vplačani ali dogovorjeni turistični obiski Hrvaške kakor tudi cel drugi spekter turističnih aktivnosti,« so pojasnili na hrvaški policiji.Večina na novo okuženih so ljudje, ki so odšli kupiti hrano, se rekreirali v telovadnicah ali pa so se preprosto družili. »Ko so se osebe okužile, so odšle v bolnišnice in virus raznašale naokoli, ali pa so preprosto odšle domov in okužile svojce,« je na novinarski konferenci namenjeni epidemiji rekel župan New Yorka. Včeraj so v New Yorku zabeležili 2419 na novo okuženih ljudi, v petek je za boleznijo covid-19 zbolelo 2762 ljudi.Znani sarajevski infektologsicer pravi, da pandemije v tem trenutku še ni konec, vendar hkrati napoveduje, da se zagotovo približuje njen konec in to po hitrem postopku, je za spletni časopis Dnevni avaz dejal dr. Nakaš.»V BiH nam število okuženih jasno kaže, da je epidemija v zaključni fazi. Lahko pričakujemo vsak dan manjše število okuženih,« pravi Nakaš. Po njegovem je to posledica spoštovanja fizične oddaljenosti med ljudmi, prepovedi gibanja in množičnih zborovanj. V BiH je za boleznijo covid-19 doslej umrlo 131 ljudi, bolezen je prebolelo 1355 ljudi, okuženih je 2264 ljudi.V več mestih po Nemčiji so že drugi konec tedna zapovrstjo potekali protesti proti omejitvam zaradi epidemije covida-19, čeprav so mnoge ukrepe že odpravili. Protestiralo je več tisoč ljudi v Berlinu, Stuttgartu in Münchnu, pa tudi drugod, med njimi tudi zagovorniki teorij zarote, levičarski aktivisti in skrajno desni populisti. Ker so bili minuli konec tedna nekateri protesti nasilni, protestniki pa večinoma niso spoštovali pravil socialnega distanciranja in higiene, prihajalo pa je tudi do napadov na novinarje, so včeraj okrepili navzočnost policije. V središču Berlina je okoli tisoč policistov skrbelo, da na enem kraju ni bilo več kot 50 protestnikov in da so spoštovali razdaljo meter in pol.Italijanski konceptualni umetnikkurira serijo strašljivih zgodb za lahko noč, ki jih bodo v času pandemije novega koronavirusa prebirali znani ustvarjalci. V newyorškem Novem muzeju (New Museum) so po pisanju nemške tiskovne agencije dpa projekt napovedali v četrtek, saj vrata muzeja zaradi pandemije ostajajo zaprta. Med ustvarjalci, ki bodo prebirali zgodbe, soin. Zgodbe bodo dostopne na spletni strani muzeja.Francoski režiser in igralecskupaj s partnerkonačrtuje film, ki ga je navdihnila stroga omejitev gibanja in druženja v času pandemije novega koronavirusa v Franciji. Kot je povedal za francosko radijsko postajo RTL, ima v mislih zgodbo o trgovsko-stanovanjskem kompleksu, ki se znajde v karanteni. V intervjuju je Boon po pisanju nemške tiskovne agencije dpa tudi povedal, kako je sam preživel korona krizo. Bil je pravi hipohonder, ko pa je vider strah svojih otrok, si je rekel, da se mora obvladati, da jih bo lahko pomiril. Na svoje presenečenje je bil manj paničen, kot se je sprva bal.