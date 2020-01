Zaradi gripe omejitve obiskov v bolnišnicah

Število obiskov bolnikov z gripi podobnimi boleznimi v ambulantah primarnega zdravstva je naraslo, zlasti v starostnih skupinah do 14 let. Zaradi gripe in viroz prepovedujejo in omejujejo obiske po številnih bolnišnicah.Predstojnica Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanjaje poudarila, da število obolelih še narašča. Urgentni blok in drugi oddelki so zelo obremenjeni, zato so tudi nekoliko daljše čakalne dobe. Trenutno smo na vrhuncu pričakovane epidemije gripe, je poudarila in dodala, da ni še izrednih razmer.Strokovni direktor Pediatrične klinikeje nadaljeval, da so tudi na kliniki sprejeli večje število obolelih z gripo. Nekatere nenujne preglede so odpovedali, je povedal.Zdaj so večinoma obolevali otroci, v prihodnjih dneh se bo gripa selila med odrasle in starejše. Vodja službe za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužbje poudarila, da so omejili obiske v skoraj vseh oddelkih.V UKC še opozarjajo na primerno higieno kašlja in rok. Prav tako priporočajo maske.Obiske na bolnišničnih oddelkih so prepovedali na Onkološkem inštitutu Ljubljana, v UKC Ljubljana so omejil obiske na vseh oddelkih na eno zdravo osebo med 15. in 17 uro.Obiski so že od 7. januarja prepovedani tudi v izolski bolnišnici. V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Maribor priporočajo, da zaradi sezone gripe in gripi podobnih obolenj bolnika dnevno obišče samo ena zdrava odrasla oseba. Obiske so omejili tudi v ortopedski bolnišnici Valdoltra. Bolnike lahko naenkrat obišče le ena zdrava oseba na dan, obisk pa lahko traja največ 30 minut.Splošna bolnišnica Celje je zaradi dodatnega poslabšanja epidemiološke situacije v regiji in naraščanja števila obolelih z gripo in gripi podobnimi obolenji pa je prepovedala obiske na vseh oddelkih bolnišnice.