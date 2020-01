Zaradi gripe s pridruženimi obolenji šest smrti

Ogrožena necepljena populacija

206

bolnikov z gripo je bilo od decembra do zadnje januarske nedelje opolnoči hospitaliziranih v UKC Ljubljana, od tega 28 na oddelkih za intenzivno nego



184

bolnikov je bilo od decembra tam na zdravljenju zaradi RSV, od tega jih je 24 potrebovalo intenzivno zdravljenje



Pomembna higiena rok in kašlja

Ljubljana – V zadnjih dveh dneh in pol je bilo v ljubljanskem kliničnem centru potrjenih vsaj 70 primerov gripe in okoli 45 okužb z respiratorim sincicijskim virusom (RSV). Gripa se bliža vrhuncu, Sloveniji pa je vse bližje tudi koronavirus. V UKC Ljubljana so omejili obiske na eno zdravo osebo med 15. in 17. uro.Do prejšnjega tedna so obolevali predvsem otroci, zdaj pa se bodo obolenja vse bolj pojavljala pri odraslih, predvsem starostnikih, zato pričakujejo v UKC, kjer so kapacitete polno zasedene, še večji naval. A so nanj, po besedah predstojnice Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja, pripravljeni. Kljub temu, da število obolelih narašča – v UKC je umrlo tudi že šest ljudi s potrjeno gripo in pridruženimi obolenji –, pa po besedah predstojnice še ne moremo govoriti o izrednih razmerah. »Poskušamo hospitalizirati vse bolnike, ki res potrebujejo bolnišnično zdravljenje. Vzpostavili smo dodatni oddelek. Če bo treba, bomo število postelj tam še nekoliko povečali,« je dejala Lejko Zupančeva.K njim prihajajo predvsem bolniki, ki se niso cepili proti gripi. Zelo redko se zgodi, da zboli kdo, ki je bil cepljen, je povedala, vodja službe za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb. »Množično so začeli zbolevati otroci, zato se lahko vprašate, kateri od vaših otrok ni cepljen. Ti so zato vir okužbe za vse druge, ki še niso precepljeni,« so poudarili v UKC. Mrvičeva je dodala, da je za cepljenje še čas, je pa dejstvo, da telo šele 14 dni po njem razvije odpornost.Število obolelih letos glede na preteklo leto po podatkih, ki jih v UKC tedensko beležijo, nekoliko odstopa. Zdaj so že na polovici števila celotne lanske sezone. »Vemo pa, da lahko sezona traja še vse do aprila,« pravi Mrvičeva.V zadnjih tednih je tudi na Pediatrični kliniki povečan naval otrok z vročinskimi obolenji in okužbami dihal. Tamkajšnji strokovni direktorje povedal, da je že nekaj zelo majhnih otrok z RSV potrebovalo intenzivno zdravljenje. Odprli so sprejemno triažni oddelek in manj otrok naročili na nenujne sprejeme. »Tako da bomo lahko zagotovili bolnišnično oskrbo otrokom, ki jo v teh dneh nujno potrebujejo,« je sklenil Pokorn.V UKC še opozarjajo na higieno kašlja in rok in priporočajo uporabo zaščitnih mask, ki jih obiskovalci dobijo ob prihodu v bolnišnico. Teh imajo tam kljub pomanjkanju na prostem trgu še dovolj. Pri maski je po besedah Mrvičeve ključna pravilna uporaba: »Ščiti do največ dve uri, če seveda ni vlažna in umazana.« Masko si po mnenju strokovnjakinje nadenemo le takrat, ko je to potrebno; zunaj zaprtih prostorov pa je vse drugo pomembneje – na primer higiena rok. Vsak, ki pride v bolnišnico, naj si roke razkuži že ob vstopu, še prosijo strokovnjaki.V zvezi s koronavirusom so pojasnili, da zanj ne veljajo tako strogi pogoji za izolacijo kot pri virusu ebole. Prostora za izolacijo v najstrožjem tehničnem merilu UKC nima, niti ga nima katerakoli druga slovenska bolnišnica. Vendar je izolacija možna v prostorih s predprostorom, kjer je omogočeno zračenje in je bolnik prostorsko ločen od drugih. Če bi bolnik s koronavirusom prišel, bi poskrbeli, da se okužba ne bi širila, so zagotovili strokovnjaki iz UKC. Lejko Zupančeva je dejala, da je panika pri nas odveč, pripravljeni pa moramo biti na morebiten primer vnosa virusa.Da bi do tega lahko prišlo prek pošiljk iz Kitajske strokovnjaki zavračajo. Virus bi sicer teoretično lahko preživel do tri dni na površini, ampak bi morala biti primerna koncentracija virusa. »Poštne okužbe niso bile prej vir prenašanja okužbe in tudi zdaj niso,« je dejala Lejko Zupančeva. Pokorn pa je v šali dodal: »Če dobite pošiljko iz Kitajske in odprete, si potem ne vrtajte po nosu.«Na ljubljanskem inštitutu za mikrobiologijo in imunologijo so včeraj laboratorijsko testirali prvi sum na koronavirus, a je bil negativen.