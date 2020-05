Zaradi groženj zbornica policijo poziva, naj takoj zaščiti zdravnika

V preteklosti že priče takšnim tragičnim dogodkom

V Zdravniški zbornici Slovenije, ki jo vodi, so ostro obsodili grožnje zdravniku Rihardu Knaflju zaradi njegovih pojasnil v oddaji Tarča prejšnji teden o kakovosti ventilatorjev, ki se jih je gospodarsko ministrstvo Zdravka Počivalška odločilo kupiti pri podjetju Geneplanet , čeprav jih je strokovna skupina zdravnikov pred tem ocenila kot ne najbolj primerne Kot pravijo v zbornici, je Rihard Knafelj, dr. med., izjemen strokovnjak na področju naprav za predihavanje pacientov in eden od treh zdravnikov, ki so bili povabljeni k pripravi mnenja, poleg tega pa opozarjajo, da jih vlada ni povabila, naj predlagajo strokovnjake, ki bi pripravili priporočila za nakup najprimernejše medicinske opreme.Ker so bile med grožnjami tudi grožnje s smrtjo, kakršne so v preteklosti že vodile do izvršitve takšnih tragičnih dejanj, v zbornici pozivajo policijo, da nemudoma ukrepa, zaščiti zdravnika in začne preiskovalne postopke, s katerimi bodo ugotovili, kdo stoji za grožnjami.Pri tem so v zbornici napovedali, da bodo zaradi opozoril, da je Rihard Knafelj v preteklosti na družbenih omrežjih objavil neprimerna stališča, na odboru za pravno-etična vprašanja zbornice ugotavljali ali je zdravnik pri tem kršil kodeks zdravniške etike.