Zaradi jajc mu bo pregorel telefon

Kakovostna jajca znesejo srečne kokoši

Franci svojim kokošim nastilja z ajdovimi luščinami. FOTO: Damjan Pejovnik

Jajcemati mladega podjetnikaiz Slovenj Gradca so že od prejšnjega tedna bolj ali manj prazni. Kupci dnevni pridelek svežih jajc pokupijo v zgodnjih jutranjih urah, vse več pa je tistih, ki na polne škatle v vrsti čakajo ob uri, ko Franci polni jajcemate. Je kriv koronavirus? »Bolj velika noč,« pravi podjetnik, čigar glavna dejavnost je vulkanizerstvo, kokoši pa so njegov hobi, ki je že zdavnaj prerasel v posel.Začel je se petdesetimi kokošmi nesnicami, ko je na manjši kmetiji svojih staršev na Legnu pri Slovenj Gradcu postavil kurnik in ogradil travnik. Pridelek je najprej ponudil sorodnikom, prijateljem in znancem. Da bi jim bila jajca dosegljiva tudi v času njegove odsotnosti ali dela v vulkanizerski delavnici, je na kmetiji namestil manjši hladilnik za jajca in hranilnik za kupnino.Kurnik je hitro postal premajhen, zato je Franci kokoši preselil na veliko kmetijo, ki jo je najel v Golavabuki. Jato, v kateri so tri pasme kokoši (rjave nesnice, grahaste in štajerske kokoši), je povečal na 700 kokoši. Hrani jih z mešanico slovenskih žit, brez gensko spremenjenih organizmov, barvil in arom. Veliko se pasejo. Jajca pobira do šestkrat na dan. Prepričan je, da lahko kakovostna jajca znesejo le srečne kokoši, zato jim nastilja z ajdovimi luščinami.Povpraševanje med kupci je v zadnjih dneh tolikšno, da lastnik jate komaj odgovarja na telefonske klice, kupce pa prigovarja, naj v tem času kupijo manj, da bo dovolj za vse. »Prodam lahko le toliko jajc, kolikor jih znesejo kokoši,« pravi Franci Poklič, ki se že ozira za eno kmetijo, na kateri bi lahko širil svojo dejavnost. Francijevih jajc, kot je poimenoval svojo blagovno znamko, je namreč ves čas premalo.