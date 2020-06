Obvezna karantena tudi za vstop iz BiH, Kosova in Srbije

Ključni poudarki: Od danes možno koriščenje turističnih bonov.

Prebivalci Slovenije bodo ob dopustovanju v domači državi od danes lahko izkoristili turistične bone . Polnoletnim pripada vrednost 200 evrov, mladoletnim pa 50 evrov, izkoristiti pa jih bo mogoče do konca leta. Prvič bo mogoče z njimi plačati nočitev oz. nočitev z zajtrkom, opravljeno z danes na soboto. Turistični boni so del tretjega protikoronskega paketa. Vlada jih je zasnovala kot pomoč turistični panogi, potem ko so bili nastanitveni objekti po izbruhu epidemije bolezni novega koronavirusa več tednov zaprti, še dlje pa zaradi zaprtih meja in previdnosti ne bodo mogli računati na tuje goste.Voditelji članic EU se bodo danes na virtualnem zasedanju prvič pogovorili o predlaganem svežnju za obnovo Evrope po pandemiji novega koronavirusa, ki vključuje pandemično prilagoditev prihodnjega večletnega proračuna unije in nov načrt za okrevanje. Preboja se sicer še ne pričakuje. Tokratni vrh naj bi bil predvsem stopnica do dogovora v juliju. Vzdušje je tokrat po navedbah virov pri EU boljše, kot je bilo na propadlih proračunskih pogajanjih vrha unije v februarju. Delegacije so »znižale ton«, zlasti zaradi vsesplošnega zavedanja, da je kriza res izjemna, so pojasnili.Avtomatično podaljšanje veljavnosti za prometna dovoljenja, ki ga je določil vladni protikoronski ukrep, se z današnjim dnem izteče. Ukrep je sicer veljal le za tista vozila, za katera je veljavnost prometnih dovoljenj potekla v času od vključno 17. marca, ko je začel veljati vladni odlok, do vključno 19. aprila.Od danes velja nov seznam držav s poslabšano epidemiološko sliko zaradi covida-19, na katerem so po novem med 34 državami tudi Bosna in Hercegovina, Kosovo in Srbija. Za vstop v Slovenijo iz teh držav bo poslej obvezna 14-dnevna karantena, tudi za državljane Slovenije. Prav tako bo za vstop v Slovenijo zahtevano potrdilo o negativnem testu na okužbo z novim koronavirusom, ki bo moralo biti izdano znotraj EU in ne bo smelo biti starejše od treh dni.Slovenskim državljanom je hkrati odsvetovano potovanje v te države. Poleg BiH, Kosova in Srbije so na t.i. rdečem seznamu še Katar, Bahrajn, Čile, Kuvajt, Peru, Armenija, Džibuti, Oman, Brazilija, Panama, Belorusija, Andora, Singapur, Švedska, Maldivi, Sao Tome in Principe, Združeni arabski emirati, ZDA, Savdska Arabija, Rusija, Moldavija, Gibraltar, Bolivija, Portoriko, Gabon, Kajmanski otoki, Dominikanska republika, Južna Afrika, Iran, Velika Britanija in Severna Makedonija.V Rusiji je zaradi koronavirusne bolezni 19 umrlo 489 zdravstvenih delavcev, ki so jim potrdili okužbo, je danes sporočila, vodja državnega zdravstvenega regulatorja Roszdravnadzor. To je veliko več, kot so oblasti potrdile doslej. Ministrstvo za zdravje je 26. maja poročalo o smrti 101 zdravstvenega delavca zaradi covida-19. Število je tudi višje od 444 mrtvih zaradi covida-19, ki ga navaja neodvisna spletna stran, na kateri zdravstveno osebje objavlja podatke o smrti kolegov, poroča francoska tiskovna agencija AFP. V državi je zaradi covida-19 doslej umrlo 7660 ljudi, pri čemer upoštevajo le smrti, pri katerih je covid-19 naveden kot glavni vzrok smrti. Okužb z novim koronavirusom so doslej potrdili 561.091, v zadnjem dnevu 7790.V Italiji se je znova povišalo število smrtnih primerov zaradi okužbe z novim koronavirusom. V zadnjem dnevu so namreč zabeležili 66 novih smrtnih primerov zaradi covida-19 in tudi 333 novih okužb, je danes sporočilo zdravstveno ministrstvo v Rimu. Skupno so v Italiji od razglasitve pandemije 20. februarja zabeležili 34.514 smrti zaradi covida-19. Aktivno okuženih v državi je še 23.101, v bolnišnicah pa imajo 2867 bolnikov. V zadnjem dnevu se je rahlo zvišalo število bolnikov na intenzivni negi, in sicer s 163 na 168 bolnikov, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.