Zaradi koronavirusa zaupanje potrošnikov najnižje doslej

Slaba pričakovanja tudi glede nakupov avtomobilov in nepremičnin

REUTERS Zelo pesimistični so Slovenci tudi glede možnosti nakupa novega avtomobila. FOTO: Reuters

Statistični urad Republike Slovenije že od leta 1996 mesečno z anketami meri zaupanje potrošnikov oziroma potrošniški optimizem med prebivalci Slovenije. Rezultati zadnje ankete, opravljene v tem mesecu, so v vsem času meritev najbolj pesimistični, obenem pa je kazalnik mnenja potrošnikov tokrat doživel doslej največji padec v primerjavi s prejšnjim mesecem.Statistiki zaupanje potrošnikov merijo na podlagi štirih dejavnikov, in vsi so se v tem mesecu zelo poslabšali. Pričakovanje potrošnikov glede finančnega stanja v gospodinjstvu je tako upadlo za trideset odstotnih točk, pričakovanje o gospodarskih razmerah v državi za enainštirideset odstotnih točk, pričakovanje glede števila brezposelnih za devetintrideset odstotnih točk, pričakovanje potrošnikov glede varčevanja pa za trinajst odstotnih točk. Anketa je bila opravljena na 1269 osebah.Padec je opazen tudi pri dejavnikih, ki jih statistiki merijo le vsako četrtletje. Pričakovanja potrošnikov glede nakupa avtomobila so se glede na januar znižala za dvanajst odstotnih točk, pričakovanja glede nakupa ali gradnje stanovanja za šest odstotnih točk, pričakovanja glede obnove stanovanja pa za petnajst odstotnih točk.Slovenci torej zaradi koronakrize in njenih pričakovanih posledic zelo črnogledo ocenjujemo bližnjo prihodnost, vsaj njeno materialno plat.