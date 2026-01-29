Zaradi luknje šest poškodovanih avtomobilov

Na Policijski upravi Nova Gorica so prejeli obvestilo o dogodku s področja prometne varnosti. Po do zdaj zbranih podatkih je voznik osebnega avtomobila med vožnjo na območju Ajdovščine prevozil luknjo na cesti ter predrl obe levi pnevmatiki na vozilu.

Ugotovljeno je bilo, da je bilo zaradi povoženja večje luknje poškodovanih še petih osebnih vozilih, ki so vozili po Tovarniški cesti (iz smeri Goriške ceste) proti ulici Mirce v omenjenem naselju.

Policija je z omenjenim primerom obvestila tudi pristojno Državno tožilstvo v Novi Gorici. Policisti Policijske postaje Ajdovščina so primere zaključili z uradnim zaznamkom za zavarovalnico, pristojne službe pa so večjo luknjo začasno sanirale.