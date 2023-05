Zaradi mobilne funkcije SOS v sili vse več nenamernih klicev

Regijski centri za obveščanje v zadnjem času prejemajo povečano število nenamernih klicev, ki so posledica funkcije SOS v sili za lažji klic na pomoč na novejših mobilnih napravah, so iz uprave za zaščite in reševanje sporočili preko svojega Twitter profila in dodali, da to lahko predstavlja resno težavo.

Kot v video posnetku pojasnjuje operater kranjskega regijskega centra za obveščanje Boris Piskrnik, je bilo v zadnjem mesecu takšnih klicev na številko 112 kar 70 odstotkov, pri čemer v teh primerih ne gre za zlorabo, pač pa za nenamerne klice, ki se največkrat zaključijo z molkom na strani klicatelja.

Ob tem opozarja, da so lahko linije zaradi pogostih tovrstnih klicev zasedene za tiste, ki pomoč dejansko potrebujejo. Na upravi za zaščito in reševanje uporabnike telefonov zato pozivajo, da preverijo, ali njihov telefon ima takšno funkcijo, ki jo lahko tudi izklopijo. To je mogoče storiti med nastavitvami telefona pod rubriko varnost in nujni primeri, kjer je mogoče izklopiti funkcijo SOS v sili.

Vzrok za nenamerno pojavljanje nepotrebnih klicev je po pojasnilih Piskrnika v posodobitvi programske opreme mobilnih telefonov, zlasti tistih z operacijskim sistemom android, ki omogoča, da s petimi zaporednimi pritiski na stransko tipko za vklop in izklop telefona avtomatsko sprožimo klic v sili. Ob tem dodajajo, da je ob pravočasni ugotovitvi, da se je sprožil klic v sili, tega mogoče tudi prekiniti.