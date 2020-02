FOTO:Zaradi močnega jugovzhodnika oranžno opozorilo za vso Slovenijo

Motnje oskrbe z električno energije v Apačah, Lendavi in Braslovčah

Nad severno Evropo se je zgrnila močna nevihtna fronta Ciara, ki prinaša silovit veter in obilno deževje. V Veliki Britaniji je že v nedeljo prišlo do motenj v zračnem, železniškem in pomorskem prometu. Odpovedati so morali številne športne prireditve. Ciaro pa danes pričakujejo tudi tostran Rokavskega preliva, med drugim v Franciji in Belgiji ter v Nemčiji, kjer Ciaro imenujejo Sabine.

Agencija republike za Slovenijo je za vso državo izdala oranžno opozorilo zaradi okrepljenega jugovzhodnika . Veter se je okrepil že čez noč, najmočnejši sunki bodo v vzhodni in severovzhodni Sloveniji, kjer so zlasti na višjih legah verjetni vetrolomi večjih razsežnosti.Na izpostavljenih mestih bo veter dosegel hitrost od 70 do 100, v višjih legah vzhodne Slovenije pa tudi prek 100 kilometrov na uro, opozarja Arso.Na severovzhodu države bo veter oslabel danes zvečer, na jugu pa v torek zjutraj. Vreme bo danes pretežno oblačno. V zahodnih in osrednjih krajih bo občasno deževalo, proti večeru pa bo pas padavin zajel tudi severovzhodne kraje. Najnižje jutranje temperature bodo od štiri do osem, v alpskih dolinah okoli nič, najvišje dnevne pa od devet do 15 stopinj Celzija.Ponoči je veter ponekod že povzročal nevšečnosti, po poročanju Uprave RS za zaščito in reševanje je prišlo do izpada na izvodu VOD Apače, prizadetih je bilo skoraj 900 odjemalcev, v Lendavi pa je bilo brez električne energije 274 odjemalcev. Motnje z oskrbo električne energije imajo tudi v Braslovčah in Letušu. O težavah zaradi močnega vetra poročajo tudi iz Gornjega Grada, Luč, Nazarij, Velenja, Šoštanja, Slovenskih Konjic in Vitanja ...Na cesti Dravograd Maribor, pri Podvelki, je drevo padlo na vozilo voznika, ki je vozil iz smeri Dravograda proti Mariboru. Voznik je na kraju nesreče umrl, so sporočili s celjske policijske uprave. Zaradi ogleda in odstranjevanja posledic bo cesta na tem odseku dlje časa zaprta za ves promet.Podrta drevesa ovirajo promet na območju občine Podvelka v naselju Brezno in Kozji vrh, težave pa povzročajo tudi v Križevcih in Velenju, v Šmartnem ob Paki je podrto drevo nagnilo drog električne napeljave. Že sredi minulega tedna so močni sunki vetra povzročali nevšečnosti marsikje po Sloveniji , največje razdejanje pa je bilo na območju Kranja . Zaradi podrtih dreves so bile zaprte številne ceste, poškodovanih je bilo večje število vozil in objektov. Severni veter je takrat podiral tudi telefonske in električne drogove.