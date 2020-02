Zaradi močnega vetra za ponedeljek izdan oranžni alarm 

FOTO: Arso

Po napovedih Agencije RS za okolje (Arso) se bo danes in v noči na ponedeljek krepil jugozahodni veter, ki bo najmočnejši v ponedeljek čez dan. Najmočnejši sunki vetra bodo na izpostavljenih mestih v vzhodni in severovzhodni Sloveniji, kjer so verjetni vetrolomi večjih razsežnosti. Na severovzhodu bo veter oslabel v ponedeljek zvečer, na jugu države pa v torek zjutraj.Na vzhodu in severovzhodu Slovenije bo veter po nižinah v sunkih dosegel hitrost od 70 do 100 kilometrov na uro, v višjih legah pa tudi nad 100 kilometrov na uro. Drugod po državi pa bo na izpostavljenih mestih in višjih legah dosegel hitrosti od 70 do 90 kilometrov na uro, poročajo na Arsovi spletni strani.Na zahodu države bo danes zmerno do pretežno oblačno, drugod bo sončno. Zvečer se bo pooblačilo tudi v osrednjih in južnih krajih. Najvišje dnevne temperature bodo od sedem do 14 stopinj Celzija.V ponedeljek bo pretežno oblačno. V zahodnih in osrednjih krajih bo občasno deževalo, proti večeru pa se bo pas padavin razširil tudi proti vzhodu. Lahko tudi zagrmi. Najnižje jutranje temperature bodo od dva do osem, v alpskih dolinah malo pod nič, najvišje dnevne pa od šest do 15 stopinj Celzija.Sicer so sredi minulega tedna močni sunki vetra povzročali nevšečnosti marsikje po Sloveniji, največje razdejanje pa je bilo na območju Kranja . Gorenjski policisti so zaradi neurja v sredo med deseto in 22. uro prejeli okoli 300 klicev za skupno 61 nujnih dogodkov. Največ jih je bilo povezanih s težavami v cestnem prometu zaradi podrtega drevja.Zaprte so bile številne ceste, poškodovanih je bilo večje število vozil in objektov. Veter je podiral tudi telefonske in električne drogove. Posledice neurja na Gorenjskem je odpravljalo več kot 200 gasilcev, na pomoč pa so jim priskočili tudi ljubljanski stanovski kolegi.