FOTO:Zaradi močnih nalivov zalivalo kleti, sprožili so se zemeljski plazovi, ponekod zapore cest

Narasle vode potoka Pšata v Mengšu. FOTO: Foto Uroš Hočevar

Zaradi deževja ponekod tudi plazovi

Danes bo na zahodu zmerno do pretežno oblačno in povečini suho. Drugod bo oblačno, občasno bo še deževalo. Do večera bo dež povsod ponehal. Pihal bo severni veter, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 16, na Primorskem okoli 19 stopinj Celzija.



V petek in soboto bo deloma sončno in topleje. Verjetnost popoldanskih ploh bo majhna. Ponekod bo pihal severovzhodni veter. Tudi v nedeljo bo sončno, popoldne bodo krajevne plohe ali nevihte.



Dopoldne se v vzhodni Sloveniji še obetajo obilnejše padavine; možnost poplavljanja nekaterih rek je na območju Dolenjskega krasa ter Ljubljanica na Ljubljanskem barju in Krka v srednjem in spodnjem toku. Zaradi močnega deževja, so včeraj oziroma danes ponoči zabeležili več dogodkov, ki so sledile obilnemu deževju. Republiški center za obveščanje je zabeležil 55 dogodkov, v katerih poškodovanih oseb in živali ni bilo, nastala pa je gmotna škoda. na delu je bilo 45 prostovoljnih gasilskih društev in trinajst poklicnih enot.Včeraj okoli 19. ure je reka Krka preplavila cestišče na relaciji Kostanjevica na Krki – Zameško v občini Kostanjevica na Krki, kjer so delavci tudi z ustrezno signalizacijo opozorili na popolno zaporo cestišča. Tudi danes je možnost poplavljanja Krke v srednjem in spodnjem toku, kot opozarja Arso. Težave z zalivanjem kletnih prostorov so imeli tudi na Lovrencu na Pohorju in v Mariboru ter naselju Prosečka vas v občini Pucunci, kjer so tamkajšnji gasilci nato meteorno vodo izčrpali. V Prosečki vasi so gasilci po poročanju Spina prečrpali štiri kubične metre vode.Nekaj nevšečnosti je povečana količine vode ponoči povzročala v Brežicah, saj se je ponoči okoli pol pete ure zjutraj na regionalno cesto Brežice-Bizeljsko, pri naselju Bukošek, zaradi vetra in obilnega deževja podrlo drevo. Dežurni pri cestnem podjetju je drevo razžagal in odstranil, do takrat pa je bil promet oviran.Meteorna voda je v občini Črna na Koroškem zalivala kletne prostore stanovanjskega objekta. Posredovali so gasilci PGD Črna na Koroškem: ti so odmašili zamašen jašek in preprečili nadaljnji vdor vode v kletne prostore. Kljub temu pa večja škoda ni nastala. Tudi drugod na Koroškem, v Radljah ob Drevi, so zabeležili, da je zaradi močnega deževja na večstanovanjskem objektu začela puščati streha – gasilci so nato del strehe prekrili s folijo.V občini Hoče-Slivnica se je zaradi močnega deževja meteorna voda stekala v lovilni jašek v kletnih prostorih stanovanjskega objekta, gasilci PGD Hoče so vodo nato izčrpali.V občini Podvelka je zdrsnil zemeljski plaz metrov, ki je ogrožal delovni stroj. Gasilci PGD Brezno-Podvelka so stroj nato odstranili na varno. O dogodku so bile obveščene pristojne službe, sanacija plazu pa se bo nadaljevala danes. Zaradi močnega deževja se je tudi v Prevaljah sprožil zemeljski plaz z nekaj manjšimi drevesa. Tamkajšnji gasilci so zavarovali kraj dogodka ter s pomočjo delovnega stroja s ceste odstranili približno šestnajst kubičnih metrov zemljin ter podrta drevesa. Cesta je bila za promet zaprta.Dopoldne se v vzhodni Sloveniji še obetajo obilnejše padavine, padlo bo od 20 do 40 litrov dežja na kvadratni meter.Poplavljanje rek bo predvidoma na območjih pogostih poplav. Pretok Ljubljanice se bo ustalil predvidoma že čez dan, pretok Krke v spodnjem toku pa zvečer.Če imate tudi vi fotografije naraslih rek, plazov oziroma drugih posledic obilnega deževja, nam jih pošljite!