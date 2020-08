FOTO:Zaradi neurij opozorilo za celotno Slovenijo, v prometu že težave

FOTO: Arso

Povečana tudi verjetnost zemeljskih plazov

Zaradi povečanih količin padavin je danes povečana verjetnost pojavljanja zemeljskih plazov po vsej državi, opozarjajo v Geološkem zavodu Slovenije. Verjetnost plazov se bo povečevala sorazmerno s količino padavin. Zlasti na lokacijah, kjer so se v preteklosti pojavljali plazovi, naj bodo ljudje pozorni na spremembe na tleh, objektih in pobočjih.



Še posebej naj bodo pozorni na pojavljanje svežih razpok, posedanje in zdrse zemljine, ter tudi na zastajanje vode, so zapisali v geološkem zavodu. STA

FOTO: Jure Eržen/Delo

Oranžno opozorilo tudi zaradi možnih poplav ob strugi Drave

Zaradi vremena že težave v prometu

Zaradi podrtega drevja so trenutno zaprte ceste na Zgornjem Jezerskem, Ljubelju, Korenskem sedlu, Vršiču in Pokljuki (Mrzli studenec), so sporočili s Policijske uprave Kranj. Težave zaradi vremena so tudi na nekaterih drugih cestah. Zastojev trenutno ni.



Tudi Prometno-informacijski center obvešča, da je zaradi podrtega drevja in vode na cestišču promet oviran ali onemogočen na številnih cestah. Predvsem na severozahodu Slovenije. Svetujejo previdno vožnjo.

