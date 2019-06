Zaradi nalivov nevšečnosti na Štajerskem in Gorenjskem

Meteorna voda je danes popoldne na Gorenjskem zalila več stavb, med drugim v naselju Voklo v občini Šenčur in v Naklem. Podrto drevje pa je v Dupleku in Šentilju na Štajerskem oviralo promet. Posredovali so gasilci, ki so izčrpali meteorno vodo in odstranili podrto drevje, piše na spletni strani uprave za zaščito in reševanje.Na Gorenjskem je med drugim v naselju Voklo v občini Šenčur meteorna voda zalila kletne prostore stanovanjskega objekta, v Spodnjih Dupljah v občini Naklo pa je meteorna voda zalivala gospodarski objekt.Gasilci pa so posredovali tudi na Štajerskem. V Dupleku in Šentilju so odstranili podrto drevje, ki je oviralo promet, meteorna voda pa je zalila tudi kletne prostore stanovanjske hiše v naselju Zrkovci v občini Maribor.Zvečer bodo po Sloveniji še nevihte, ponoči pa se bo dogajanje umirilo, piše na spletni strani agencije za okolje in prostor. V četrtek bo sončno, popoldne pa so ponovno možne posamezne nevihte.Imate fotografije neurja? Pošljite nam jih!