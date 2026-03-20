    Zaradi navala ponekod na črpalkah zmanjkuje goriva, zalog je sicer dovolj

    Posamične črpalke za nekaj ur ostajajo brez goriva, vendar je težava le v dostavi, ne v pomanjkanju zalog.
    R. I., STA
    20. 3. 2026 | 13:32
    20. 3. 2026 | 13:48
    Zaradi velikanskega navala na nekaterih črpalkah občasno zmanjka goriva. Na eni izmed bolj prometnih in tranzitnih črpalk v državi so, denimo, za dve uri ostali brez dizla, medtem imajo v enako izpostavljeni črpalki na drugem koncu države vsega dovolj in jim zagotovo ne bo zmanjkalo, vendar so vrste take, da obisk trenutno odsvetujejo.  

    Preskrba »trga z gorivi ostaja stabilna, dobavni viri so zagotovljeni in sistemskih motenj v dobavi goriv do skladišč ne zaznavamo,« so nam zagotovili na Petrolu. Priznavajo sicer, da se na »posameznih prodajnih mestih zaradi izrazito povečanega povpraševanja občasno zmanjšajo zaloge posameznih goriv, najpogosteje dizelskega goriva in kurilnega olja,« vendar zagotavljajo, da »gre predvsem za logistične izzive pri dostavi goriva do posameznih prodajnih mest«. Težava je namreč v omejitvah kapacitet avtocistern, ne v pomanjkanje zalog goriva, so poudarili. 

    Po odpravi regulacije Mol občutno dvignil cene goriv

    »Razmere sproti obvladujemo z dodatnimi dobavami in prilagajanjem logističnih aktivnosti, zato pričakujemo postopno stabilizacijo,« so pojasnili. Opozarjajo pa, da bi lahko tudi v prihodnjih dneh na posameznih lokacijah občasno zmanjkalo goriva, če se bo izjemen naval kupcev nadaljeval. 

    Krive tudi nižje cene v Sloveniji

    Menijo, da za povečano povpraševanje po gorivu niso krivi le prebivalci Slovenije, pač pa je »v veliki meri povezan s cenovnimi razlikami v regiji«. V Sloveniji je gorivo trenutno namreč cenejše od okoliških držav. Da bi bilo goriva dovolj za vse, so na Petrolu začasno omejili točenje dizla in kurilnega olja v posode; dovoljeno je le do 200 litrov na posameznega kupca. Točenje goriva v rezervoarje vozil ostaja neomejeno, so pojasnili in voznike pozvali, naj si gorivo točijo v skladu z dejanskimi potrebami.

    Tudi na ministrstvu za okolje, podnebje in energijo so nam zagotovili, da goriva zagotovo ne bo zmanjkalo, da pa se ponekod pojavljajo težave s preskrbo, ker si ljudje delajo zaloge.

    IEA s sproščanjem rezerv umirja trg

    Mednarodna agencija za energijo (IEA) ugotavlja, da je napad na Iran povzročil strmo rast cen nafte in še večje povišanje cen rafiniranih produktov, kot so dizelsko gorivo, letalsko gorivo in utekočinjeni naftni plin (LPG). Zato so in bodo članice IEA na trg sprostile 400 milijonov sodov nafte iz nujnih rezerv.

    Te rezerve ne bodo dovolj za umiritev trga, zato IEA predlaga deset ključnih ukrepov, ki jih lahko sprejmejo vlade, podjetja in gospodinjstva za zmanjšanje pritiska na stroške. Promet predstavlja skoraj polovico svetovnega povpraševanja po nafti, zato je največ ukrepov namenjenih njemu.

    Prvi ukrep je delo od doma, kar je državna uprava spodbujala med poletnimi gnečami na cestah. Tudi zdaj se pogovarjajo o podobnem ukrepu, so nam zaupali na Mope.

    Drugo je omejitev hitrosti, saj znižanje hitrosti na avtocestah za najmanj deset kilometrov na uro zmanjša porabo goriva v osebnih vozilih in tovornjakih. Tretji ukrep je prehod na javni prevoz in souporaba vozil, četrti pa učinkovitejša vožnja.

    V IEA predlagajo tudi omejitev letalskih poletov in premik uporabe utekočinjenega naftnega plina iz industrije in prometa v kuhanje in podobne osnovne naloge v gospodinjstvih. Cene plina so namreč zrasle še bistveno bolj kot cene nafte, z napadi na plinsko infrastrukturo v Iranu in sosednjih državah pa bo še huje. Poznavalci pravijo, da bo do jeseni nujno sprejeti dogovor z Rusijo, sicer bo Evropa v težavah. B. T.

    Ob današnji odpravi regulacije cen goriv na bencinskih servisih na avtocestah in hitrih cestah sta trgovca z gorivi Petrol ter Mol & Ina zvišala cene na teh servisih. Cene pri Petrolu so višje za štiri cente, pri Molu pa za 28 in 36 centov pri litru. Na bencinskih servisih zunaj avtocest medtem ureditev ostaja nespremenjena, cene so tam regulirane in bodo nespremenjene ostale do torka.

    Vlada sprošča cene goriv na avtocestah, Petrol omejuje točenje

    Ob povečanem povpraševanju predvsem po dizlu in kurilnem olju se je vlada poleg tega v četrtek odločila sprostiti do 30 milijonov litrov dizelskega goriva iz državnih rezerv. V državnih blagovnih rezervah je na zalogi sicer okoli 700 milijonov litrov naftnih derivatov, kar zadošča za 103 dni povprečne dnevne porabe vseh porabnikov v Sloveniji, je v začetku meseca povedal minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han.

    Tudi na Hrvaškem so ponekod uvedli omejitve pri nakupu modrega dizla, ki ga uporabljajo predvsem za kmetijstvo. Tudi hrvaška vlada pojasnjuje, da je goriva sicer dovolj, vendar pa so potrebne omejitve, ker si posamezniki ustvarjajo zaloge. 

    Spremljamo dogajanje

    Trump ne namerava poslati kopenskih sil v Iran

    Zbiramo ažurne informacije o eskalaciji nasilja po ameriško-izraelskem napadu na Iran.
    19. 3. 2026 | 06:28
