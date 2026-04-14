Zaradi nege in spremstva več odsotnosti in stroškov: ZZZS zaostruje pravila

Kako je to mogoče, če se generacije otrok, ki potrebujejo nego in spremstvo, zmanjšujejo? So otroci bolj bolni?

Ne le število bolniških odsotnosti, tudi odsotnosti zaradi nege otrok v Sloveniji izrazito naraščajo. Skupni strošek javne zdravstvene blagajne za nego je leta 2020 znašal skoraj 35 milijonov evrov, lani pa že slabih 76 milijonov evrov. Število dni odsotnosti zaradi nege se je v tem času povečalo z dobrega pol milijona na skoraj milijon v letu 2025. Še izrazitejši je porast pri odsotnostih zaradi spremstva. Število dni se je od leta 2020 do 2025 povečalo za več kot 160 odstotkov: leta 2020 je Zavod za zdravstveno zavarovanje (ZZZS) odobril 100.300 dni, lani pa že 267.219. Stroški za spremstvo staršev na zdravniški pregled otroka so v tem obdobju narasli s 5,6 milijona evrov na 17,7 milijona evrov. Število dni zaradi nege se je povečalo za okoli 73 odstotkov. Stroški zaradi nege pa za ...