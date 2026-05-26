Zaradi nelegalnih cigaret proračun ob sto milijonov

Čeprav se poraba klasičnih cigaret dolgoročno zmanjšuje in se uporabljajo številni alternativni izdelki cigaretam s tobakom, so te še vedno dober vir zaslužka: tako za državo, ki od vsake legalno prodane škatlice pobere približno štiri petine maloprodajne cene, kot tudi za tihotapce oziroma ponarejevalce cigaret.

V EU je približno vsaka deseta cigareta pretihotapljena ali ponarejena. Zaradi enih in drugih je bila naša država med letoma 2020 in 2024 prikrajšana za najmanj sto milijonov evrov v davščinah in dajatvah, ukrepanje policije in finančne uprave (Furs) pa je pokazalo, da nismo zanimivi le kot tranzitna ali logistična država, ampak občasno tudi kot država izvora nezakonitih cigaret.